1 Der SV Seedorf (Timmy Haag und Laurin Huss) setzte sich deutlich mit 3:0 gegen den SV Croatia Reutlingen durch. Foto: Bernd Müller

Gegen den SV Croatia Reutlingen gelang ein 3:0-Heimerfolg.









SV Seedorf – SV Croatia Reutlingen 3:0 (1:0). Der Optimismus, der beim SV Seedorf aufgrund der guten Eindrücke in der Vorbereitung entstand, hat sich bestätigt. Mit dem 3:0 startete das Team von Coach Emanuele Ingrao nahezu perfekt in die Landesliga. Sieht man vom Wermutstropfen an, für den die „Ampelkarte“ gegen Yannik Scheck kurz vor Schluss sorgte.