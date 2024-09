1 Die Null bei Straßberg steht nicht mehr: Elias Bürkle trifft nach 24 Minuten zur Führung für den VfL Nagold. Foto: Kraushaar

In einem hochinteressanten Spiel in der Landesliga Staffel 3 hat der VfL Nagold nach einer frühen Führung schwer zu kämpfen gegen konzentrierte Gäste des TSV Straßberg.









„Verdient, in Summe vielleicht etwas zu hoch.“ Selten waren sich zwei Trainer am Ende eines Landesligaspiel so einig wie Marcel Schuon und Stefan Bach. „Das 4:1 hört sich deutlich an, war jedoch nicht so. Straßberg hat am Ende versucht aufzumachen und hat dann noch das 4:1 kassiert“, erklärte Marcel Schuon.