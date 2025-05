Fußball Landesliga: Stefan Mutapcic macht Unterschied

Mit 3:1 setzte sich der SV Zimmern beim SV Wittendorf durch . Zu Beginn hatte beide Teams in einem verteilten Spiel Zug nach vorne. Zimmern versuchte das Spiel zu machen, der SVW agierte mit hohen Bällen in die Spitze. Wittendorf hatte zunächst die besseren Chancen und legte auch die Führung vor.

SV Wittendorf - SV Zimmern 1:3 (1:1). Für die Gäste, bei denen Torhüter Chris Fast und Leo Benz mit privaten Terminen fehlten und auch Daniel Thieringer, Luca sowie Loris Barroi eine Pause machten, zeigten einmal mehr nach dem frühen Rückstand, dass sie mit Geduld und Beharrlichkeit wieder zurück ins Spiel finden konnten. Ein herausstechender Stefan Mutapcic war an allen drei Treffern beteiligt.

Zug nach vorn

Zu Beginn hatte beide Teams in einem verteilten Spiel Zug nach vorne. Zimmern versuchte das Spiel zu machen, der SVW agierte mit hohen Bällen in die Spitze. Wittendorf hatte die besseren Chancen, wie Lukas Haug mit einem gefährlichen Kopfball (8.). In der 19. Minute versenkte Roman Rieger einen Schuss Nahe des Strafraums flach ins Eck zum 1:0. Zimmern brauchte einige Zeit, antwortete jedoch nach einer halben Stunde mit dem 1:1. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zog Stefan Mutapcic aus 23 Metern ab und via Aufsetzer sauste die Kugel flach ins lange Eck. Bis zur Pause blieb der SVZ am Drücker.

Lesen Sie auch

SV Zimmern effektiver

In der zweiten Hälfte ging es in dem Muster weiter, dass die Gastgeber nach Ballgewinnen schnell nach vorne spielten. Umso effektiver wurden die Gäste. David Tamer scheiterte an SVW-Torwart Muzaqi, der zur Ecke retten konnte (50.). Aus der Hereingabe von Mutapcic fiel der 2:1-Führungstreffer durch Markus Vogel, der am langen Pfosten in den Winkel abschloss. Kurze Zeit später legten die Gäste sogar das 3:1 nach. Ausgangspunkt war ein Ballgewinn von David Tamer im Mittelfeld. Der leitete auf Mutapcic, der mit einem direkten Schuss die Kugel unter die Latte nagelte (56.). Wittendorf war sichtlich gelähmt, Zimmern hätte durch Gabriel Pavic sogar den vierten Treffer nachlegen können. Wieder verhinderte Muzqi auf der Linie den Einschlag (59.). Tadeo Campos indes scheiterte an Muzaqi - der beste Wittendorfer klärte per Fußabwehr (73.).

Trainerstimme

Marc Genter (SV Zimmern): „Es war das erwartet schwere Spiel. Der Sieg war insgesamt verdient. Wir haben in unserem breiten Kader einige Umstellungen gemacht. Wir wollten mehr Körperlichkeit bringen. Unser Spiel blieb strukturiert. Bei unserer Mannschaft stimmte der Wille, in der zweiten Halbzeit waren wir bei eigenem Ballbesitz noch mutiger und haben nach den Toren nichts mehr anbrennen lassen. Bei weiteren Chancen war sicherlich noch das vierte oder fünfte Tor möglich.“

Statistik

SV Zimmern: S. Thieringer - Vogel, Kücking, Schrankenmüller (46. Hillmaier), Tkach, Tamer (64. Ippolito), Pavic (60. Campos), Hempel, Helmke (83. Heinzelmann), J. Thieringer (75. Demir), Mutapcic.

Tore: 1:0 Rieger (19.), 1:1, 1:3 Mutapcic (30., 56.), 1:2 Vogel (51.).

Schiedsrichter: David Modro (Leonberg-Eltingen). Zuschauer: 100.