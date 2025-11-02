Fußball-Landesliga: Starke erste Halbzeit reicht dem SV Weil

1 Justin Samardzic (am Ball) trifft zum frühen 1:0. Foto: Uli Nodler In der Fußball-Landesliga siegt der SV Weil mit 4:2 beim Schlusslicht in Waltershofen.







Mit einer überzeugenden Leistung hat der SV Weil schon im ersten Durchgang den Grundstein für einen weiteren Erfolg in der Fußball-Landesliga gelegt. Bereits nach 34 Minuten führten die Schützlinge von Andreas Schepperle im Duell mit dem SV BW Waltershofen mit 3:0. Justin Samardzic (8.), Marvin Stöhr (20.) und Malin Schepperle (34.) sorgten für die komfortable Gästeführung. „Im zweiten Abschnitt haben wir uns dann von einigen Nicklichkeiten anstecken lassen“, ärgerte sich SVW-Coach Andreas Schepperle.