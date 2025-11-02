Fußball-Landesliga: Starke erste Halbzeit reicht dem SV Weil
Justin Samardzic (am Ball) trifft zum frühen 1:0. Foto: Uli Nodler

In der Fußball-Landesliga siegt der SV Weil mit 4:2 beim Schlusslicht in Waltershofen.

Mit einer überzeugenden Leistung hat der SV Weil schon im ersten Durchgang den Grundstein für einen weiteren Erfolg in der Fußball-Landesliga gelegt. Bereits nach 34 Minuten führten die Schützlinge von Andreas Schepperle im Duell mit dem SV BW Waltershofen mit 3:0. Justin Samardzic (8.), Marvin Stöhr (20.) und Malin Schepperle (34.) sorgten für die komfortable Gästeführung. „Im zweiten Abschnitt haben wir uns dann von einigen Nicklichkeiten anstecken lassen“, ärgerte sich SVW-Coach Andreas Schepperle.

 

So kam das Schlusslicht aus Waltershofen zum 1:3-Anschlusstreffer (56.), welchen Marvin Stöhr aber umgehend konterte (57.). Zwar verkürzten die Gastgeber durch Sebastian Wichmann noch auf 2:4 (72.), konnten den Auswärtssieg der Grenzstädter aber schlussendlich nicht mehr abwenden. „Die erste Halbzeit war top, wir müssen aber lernen uns nicht so leicht ablenken zu lassen, wie nach der Pause“, resümierte Schepperle abschließend.

 