1 Drei Punkte bejubeln wollen die Albstädter Spieler im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den TSV Riedlingen. Foto: Kara

Mit einem Sieg im letzten Heimspiel vor der Winterpause will sich der FC 07 Albstadt am Samstag um 14.30 Uhr in der Partie gegen den TSV Riedlingen von seinen Fans verabschieden. Doch auf die Blau-Weißen wartet eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe gegen den Tabellensiebten.















In der Vorsaison, die dann aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen werden musste, war Riedlingen das Überraschungsteam. Der Aufsteiger belegte beim Abbruch den zweiten Tabellenplatz hinter den Nullsiebenern.

Oberschwaben waren der Überflieger der Vorsaison

Mit vier Siegen aus den ersten sechs Begegnungen waren die Oberschwaben auch in die neue Spielzeit gestartet. Dann folgte aber eine Durststrecke mit nur einem weiteren Sieg aus sechs Spielen, und in der Tabelle ging es runter auf Rang zehn. Aber das Team um TSV-Trainer Hans Hermanutz fing sich wieder und kletterte nach drei Siegen gegen den TSV Trillfingen, SV Heinstetten und zuletzt einem 5:1 gegen Schlusslicht SV Weingarten wieder auf Rang sieben im Tableau. Fünf Treffer binnen 24 Minuten in Halbzeit eins ebneten den Weg zum sechsten Heimerfolg der laufenden Runde: "Die Mannschaft war von Beginn an hochkonzentriert", lobte Torwarttrainer Peter Störk sein Team in der Rückschau.

FC 07 Albstadt muss bittere Pille schlucken

Hingegen unerwartet eine "bittere Pille schlucken" musste Albstadt in der Vorwoche beim vorletzten Auswärtsspiel iin diesem Jahr. Als klarer Favorit war das Eberhart-Team nach Dettingen an der Iller angereist, unterlag aber überraschend dem Gastgeber deutlich mit 2:4. Wir hatten schon Spielkontrolle und mehr Ballbesitz. Allerdings hatte Dettingen ein sehr gutes Umschaltspiel und war durch Konter immer wieder gefährlich. Sie haben mit ein, zwei Kontakten nach vorne gespielt, da hatten wir Schwierigkeiten, das zu verteidigen", anaylsierte sich der enttäuschte Albstädter Trainer Alexander Eberhart nach der Partie.

Nullsiebener setzen auf bessere Defensivarbeit

Besser machen wollen es die Nullsiebener am Samstag gegen Riedlingen, das zum zweiten Mal im Albstadion gastiert – in der Saison 2019/20 gab es ersten Runde des WFV-Pokals gab es einen knappen 2:1-Erfolg der Hausherren. "Wir haben in den vergangenen Spielen zu offensiven ›HurraFußball‹ gespielt und zu viele Konter-Tore kassiert. Die Vorgabe für Samstag ist klar: Wir möchten das minimieren und werden aus einer sicheren Abwehr heraus spielen", erwartet Trainer Eberhart, der wieder auf Marcello Anicito und Torhüter Jona Haußer zurückgreifen kann, auf eine bessere Defensivarbeit von seiner Mannschaft.

2-G-Regelung beim Stadionbesuch: Zuschauer müssen Nachweise über Impfung oder Genesung vorlegen

Durch die Verschärfung der Lage in der Coronavirus-Pandemie gilt in Baden-Württemberg seit Mittwoch die "Alarmstufe"; es gilt nun vielen Bereichen, auch beim Sport, die "2-G-Regelung". . Dies hat für die Fußballer zur Folge, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu den Spielen haben. Der FC 07 weist darauf hin, dass dies, gemäß der Bestimmungen, an der Stadionkasse kontrolliert wird und Zuschauer entsprechende Nachweise über Impfung oder Genesung vorzulegen haben.