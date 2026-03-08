Fußball Landesliga Staffel 3: VfB Bösingen rettet noch einen Punkt

Das Leopold-Team muss sich nach verschlafener erster Hälfte beim TSV Harthausen/Scher mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
TSV Harthausen/Scher – VfB Bösingen 3:3 (2:1). Einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten die Fans mit sechs Toren und einem dramatischen Finish. Zum bitteren Ende für die Gastgeber kam noch hinzu, dass den Bösingern der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gelang. In einem intensiv geführten Duell gab es neben einem späten Ampel-Platzverweis für die Gastgeber gleich noch auf beiden Seiten zusammen elf gelbe Karten (acht für den TSV, in jeder Halbzeit vier).