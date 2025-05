„Das war schon ein glücklicher Punkt. Die SG Empfingen hatte schon die bessere Spielanlage, aber das wussten wir von vorne herein“, sagte Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe nach dem Schlusspfiff.

Die Scher-Kicker gingen in der 41. Minute mit 1:0 in Führung – die SG Empfingen hatte bis dahin schon drei Hochkaräter vergeben. Ein Freistoß von Philipp Koch fand in der 41. Minute den Kopf von Fabian Maier, der den Ball ablegte für Matthias Endriss, der den Ball überlegt ins gegnerische Toreck schob.

Schneller Ausgleich

Doch noch vor dem Seitenwechsel fanden die Gäste von der SG Empfingen, die sich noch im Aufstiegsrennen befinden, eine Antwort. Allerdings musste ein Standard für einen Treffer für die Mannschaft von Trainer Alexander Eberhart herhalten. Dennis Rebmann verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand. „Das 1:1 fällt zu früh“, ärgerte sich Akin Aktepe. „Wenn wir mit der Führung in die Halbzeit gehen, wäre es vielleicht nochmals anders gelaufen.“ So kassierten die Gastgeber eine Gelb-Rote Karte und mussten fast 40 Minuten in Unterzahl verteidigen.

TSV Harthausen: Reinhardt – F. Maier, Gauggel, Rösch, Czopiak (58. Abt), Lonis (88. Erbe), Losekamm, Endriß (90.+8 Balci), Koch (90.+8 L. Maier), Gratz, Locher (80. Allseits).

Tore: 1:0 Matthias Endriss (41.), 1:1 Dennis Rebmann (45.+1/Elfmeter)

Schiedsrichter: Felix Braun mit Tom Waizenegger und Katharina Heilig. Zuschauer: 212.