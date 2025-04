Der TSV Harthausen/Scher hat in Nehren einen weiteren Punkt auf dem Weg zum Klassenerhalt geholt.

Doch bei TSV-Trainer Akin Aktepe waren die Gefühle nach dem Abpfiff gemischt. „Es war ein verdientes Unentschieden. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, wenn wir die Konter besser ausspielen. Nichtsdestotrotz nehmen wir den Punkt gerne mit.“

Starke Gastgeber

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und Ballbesitzphasen. „Da waren wir nicht griffig genug in den Zweikämpfen“, weiß Aktepe. Und so ging Nehren folgerichtig nach 26 Minuten mit 1:0 in Führung: Nach dem sich die Hausherren gut über die linke Seite durchgesetzt und den Ball scharf vor das Tor geflankt hatten, drückte Frederick Mohr die Kugel mit der Brust über die Linie. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Scher-Kicker legen zu

„Nach dem Seitenwechsel haben wir auf eine 4:4-Raute umgestellt, um das Nehrener Aufbauspiel etwas mehr abzugrenzen“, sagt Aktepe. Mit Erfolg; Harthausen kam in der Folge immer wieder zu Ballgewinnen und Konterchancen. „Die hätten wir besser ausspielen müssen, dann wäre auch mehr drin gewesen.“ Dennoch gelang den Scher-Kickern der 1:1-Ausgleich. Nach einem Einwurf schnappte sich Alessio Lonis das Leder und feuerte es Richtung Tor. Der Ball wurde länger und länger und landete schließlich im Netz (79.). TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; F. Maier (71. Czopiak), Gauggel, Rösch, Endriß (71. Erbe), Abt (90.+1 Balci), Lonis, Losekamm (58. Allseits), Koch, Gratz (73. Wesner), Locher. Tore: 1:0 Mohr (26.), 1:1 Lonis (79.). Schiedsrichter: Frank Kössig (Obertalheim).