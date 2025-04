Nach dem 0:2 im Hinspiel wollen Armin Hotz und Co. gegen den SC 04 Tuttlingen unbedingt punkten.

„In der Vorrunde haben wir gegen Tuttlingen kein gutes Spiel gemacht und verdient 0:2 verloren. Wir haben gesehen, dass sie vorne viel Geschwindigkeit drin haben mit Buba Camara, der ja auch zu den besten Torjägern zählt“, berichtet Frommerns Spielertrainer Armin Hotz.

Gefährliche Gäste

In der jüngsten Partie des SC 04 Tuttlingen war eben dieser Camara gegen den BSV Schwenningen nicht mit von der Partie. Der SC siegte dennoch klar mit 3:0.

Defensiv kompakt stehen

„Wir müssen schauen, dass wir defensiv kompakt stehen und mit derselben Intensität und dem gleichen Willen auftreten wie am zurückliegenden Wochenende gegen Rottenburg“, so Hotz. Gegen den Tabellenführer reichte es zwar nicht zu einem Punktgewinn, doch beim 1:2 waren die Schwarz-Gelben nahezu gleichwertig. Einzig die Chancenverwertung bleibt weiter ein Manko. Das soll sich nun gegen den Tabellenneunten aus Tuttlingen ändern.

Überfälliges Erfolgserlebnis

„Wir wollen uns unser erstes Erfolgserlebnis in der Rückrunde holen und zuhause dreifach gegen Tuttlingen punkten. Das ist unser Ziel“, sagt Armin Hotz, der weiß, dass nur so Druck auf die Mannschaften ausgeübt werden kann, die aktuell noch vor Frommern in der Tabelle stehen. Personell sieht es beim TSV gut aus. Armin Hotz kann aus dem Vollen schöpfen und hofft endlich auf den überfälligen Turnaround.