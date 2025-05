Fußball Landesliga Staffel 3: TSV Frommern beendet endlich den Negativlauf

1 Die SG Empfingen ließ beim TSV Harthausen eine Menge großer Chancen ungenutzt, das hat sich gerächt. Foto: Kara Der TSV Frommern sammelt immens wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der TSV Harthausen/Scher stellt der SGE ein Bein.







Link kopiert



Der Jubel über den 2:1-Siegtreffer von Joker Mateo Herceg war mindestens genauso laut wie die Erleichterung im Lager des TSV Frommern über die immens wichtigen drei Punkte im Heimspiel gegen Landesliga-Schlusslicht TSF Dornhan. Der SV Wittendorf unterlag dem VfL Nagold zeitgleich mit 1:4. Und auch der TSV Straßberg konnte am Sonntag mit einer 0:5-Klatsche bei Croatia Reutlingen nicht nachlegen. So haben die Frommerner auf dem Relegationsplatz aktuell vier respektive fünf Punkte Vorsprung auf die beiden Kontrahenten im Abstiegskampf, die sich am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei ihrem direkten Duell auch noch gegenseitig die Punkte wegschnappen könnten.