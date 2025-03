Die Rest-Rückrunde ist eröffnet. Am besten aus den Winter-Startlöchern kam der TSV Harthausen, der bereits drei Partien absolviert hat. Am Wochenende war für die Scherkicker beim 0:4 beim VfL Nagold zwar nichts zu holen., doch vier Zähler aus den ersten drei Partien stehen für die Mannschaft von Trainer Akin Aktepe jedoch zu Buche.

Personalprobleme und Teamgeist

Platz zwei in diesem Zollernranking nimmt der FC 07 Albstadt mit drei Punkten ein. Zwar verlor die Mannschaft von Trainer Samed Akbaba ebenfalls in Nagold (0:2), doch im Derby unter Flutlicht wurde der TSV Straßberg bezwungen. Damit ist man punktemäßig im Soll, allerdings war die schwere Verletzung von Nicolas Gil Rodriguez eine Hiobsbotschaft. Die Kaderbreite ist zudem nicht wirklich gegeben, sodass nicht viel passieren darf bei den Blau-Weißen. Vor allem Torhüter Chris Leitenberger sollte sich nicht verletzen.

Ohne Ausbeute

Mit null Punkten stehen in dieser Bewertung der aktuellen Situation in der Landesliga Staffel 3 der TSV Frommern und der TSV Straßberg gemeinsam auf Platz drei. Frommern hatte an der unglücklichen Last-Minute-Niederlage im Derby beim TSV Harthausen zu knabbern und verlor auch das zweite Spiel auswärts beim spielstarken SV Croatia Reutlingen (0:3). Für die Mannschaft von Trainer Armin Hotz gilt es nun am Ball zu bleiben.

Niemals aufgeben

Tabellenschlusslicht TSV Straßberg wollte das Feld von hinten aufrollen. Statt sechs Punkten holte die Mannschaft von Trainer Marc-Philipp Kleiner aber erstmals keine Zähler. In der Tabelle geht es extrem eng zu im Abstiegskampf. Mit zwei Siegen in Folge wären selbst die Schmeienkicker schnell wieder in der Verlosung. Aktuell hat der TSV Straßberg mit nur sechs Punkten auf dem Konto klar die schlechtesten Karten.

Der TSV Frommern steht mit 17 Zählern auf dem Relegationsplatz. Harthausen steht mit 19 Punkten knapp über dem Strich. Tabellenplatz zehn und 23 Punkte stehen für den FC 07 Albstadt zu Buche. Es wird bis zum Ende spannend bleiben.