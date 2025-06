Zum Saisonabschluss empfängt der FC 07 Albstadt am Samstag um 15.30 Uhr den SV Zimmern und will sich mit einem einem Sieg von seinen Fans verabschieden.

Doch ehe der Ball im Ebinger Albstadion rollt, kommen die Fans bereits beim Familientag, der ab 12 Uhr startet, auf ihre Kosten. Vor dem Anpfiff werden dann die verdienten Spieler Chris Leitenberger (250 Spiele), Marcello Anicito (200), Denis Banda (150) und Samed Güngör (150) ausgezeichnet.

Das es für beide Mannschaften rein rechnerisch um nichts mehr geht und sie befreit aufspielen können, dürfen die Zuschauer auf eine ähnlich flotte Partie hoffen, wie beim Hinspiel in Zimmern. Dort führten die Nullsiebener beim damaligen Tabellenführer zunächst mit 2:0, ehe der SVZ das Spiel mit drei Treffer zum 3:2 drehte, dem FC 07 aber noch der 3:3-Ausgleich gelang.

Ohne Druck

„Es geht sportlich gesehen natürlich für beide Mannschaften eigentlich um nichts mehr. Albstadt ist zufrieden mit dem Klassenerhalt und wir mit dem fünften Tabellenplatz. Wir haben am letzten Wochenende zu Hause gegen Harthausen mit 4:0 einen guten Abschluss gehabt und jetzt das letzte Spiel in Albstadt, da freuen wir uns richtig drauf. Es wird von beiden Teams ein Match ohne Druck sein. Zudem treffen zwei spielerisch gute Mannschaften aufeinander, die nochmal Fußballspielen wollen. Wenn ich für meine Mannschaft spreche, natürlich möchten wir uns nochmal gut präsentieren und ich denke auch aus Albstädter Sicht, beide Teams wollen vor hoffentlich vielen Zuschauern und zusätzlich bei einem schönen Rahmenprogramm nochmals gemeinsam zum Rundenendeeine ansprechende Leistung bieten“, sagt Zimmerns Abteilungsleiter Erwin Beck. Bei den Gästen werden Luca Barroi und David Tamer ausfallen; der Einsatz von Leo Benz ist zudem mehr als fraglich.

Personallage hat sich entspannt

Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba, dass es personell etwas besser aussieht, als in der Vorwoche bei der 0:5-Niederlage bei der SG Empfingen. „Ich hoffe, dass am Samstag viele Zuschauer ins Stadion kommen und wir nach dem Match gemeinsam feiern können“, sagt Akbaba. „Beide Mannschaften können befreit aufspielen, von daher erwarte ich auch ein paar Tore, wie schon im Hinspiel. Natürlich möchten wir bei der letzten Heimpartie nochmal alles aus uns rausholen und erfolgreich mit einem Sieg die Runde abschließen und uns mit schönem Offensivfußball vor unseren Anhängern präsentieren. Natürlich wäre es schön mit einem Sieg gegen Zimmern den Tabellenplatz sieben wieder zurück zu erobern“, sagt der Albstädter Übungsleiter, der seiner Mannschaft beim Debüt in der neuen Landesliga-Staffel „eine insgesamt solide Runde“ bescheinigt.

Primäres Ziel erreicht

„Unser primäres sportliches Ziel war es überhaupt, erst mal die 40-Punkte-Marke zu knacken und dann eventuell einen einstelligen Platz zu erreichen. Den haben wir vor dem letzten Spieltag schon sicher.“

Auf einem guten Weg

Jetzt heiße es, erst mal durchatmen. „Insgesamt war es kein einfaches Jahr für uns. Vor der Runde hatten wir einen großen personellen Umbruch im Team zu verkraften und sind mit vielen jungen Spielern in die Liga gestartet. Dies benötigt natürlich etwas Zeit, diese weiter zu entwickeln“, sagt Akbaba und fügt an: „Man hat aber ganz klar in der Rückrunde schon anhand der Ergebnisse gesehen, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich kann daher sagen, dass ich mit der Saison ganz zufrieden bin aufgrund der personellen Voraussetzungen, die wir dieses Jahr hatten Zudem hatten wir immer wieder mit vielen Ausfällen, teilweise schweren Verletzungen zu kämpfen. Daher können wir bilanzieren, insgesamt eine solide Runde gespielt zu haben“, meint Samed Akbaba dementsprechend zufrieden.