1 Entschlossenheit ist von Timmy Haag und dem SV Seedorf gefordert, wenn man gegen den starken Aufsteiger FC Rottenburg Foto: Bernd Müller

FC Rottenburg stelle echte Herausforderung für die Gastgeber dar.









Link kopiert



SV Seedorf – FC Rottenburg (Sonntag, 15 Uhr). Somit ist klar, der SV Seedorf muss eine Topleistung abrufen, wenn man auch nur einen Zähler behalten will. Ingrao weiß, der FC Rottenburg hat nicht nur in der Liga zwei starke Ergebnisse geholt, sondern schon in der Vorbereitung überzeugt.