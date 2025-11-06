Fußball-Landesliga: So will der VfL Nagold den TuS Ergenzingen bezwingen

TuS Ergenzingen – VfL Nagold (Samstag, 14.30 Uhr). Geografisch so nah (elf Kilometer), tabellarisch jedoch weit entfernt – der Tabellendreizehnte TuS Ergenzingen erwartet am Samstag in der Fußball-Landesliga den Fünften VfL Nagold. Ein Spiel, dem man durchaus einiges an Bedeutung beimessen darf, zumal es für die Gastgeber im Gleichschritt mit drei Mitbewerbern um den Klassenerhalt geht. Aktuell belegt das Team von Trainer Florian Schwend mit elf Punkten den Relegationsplatz, Croatia Reutlingen liegt mit 13 Punkten als Zwölfter direkt davor, um einen weiteren Punkt steht der VfL Mühlheim als Elfter noch einen Tick besser da. Die Mühlheimer haben am 15. Spieltag spielfrei, Croatia Reutlingen steht mit dem VfB Bösingen ein richtig dicker Brocken ins Haus. Die Chance für den TuS Ergenzingen, sich mit einem Dreier gegen den VfL Nagold deutlich zu verbessern.

Warnung vor David Nzally VfL-Trainer Marcel Schuon kennt die Problematik, wenn er mit seiner Mannschaft gegen vermeintliche Außenseiter antreten muss: „Wir müssen zwar Geduld haben, aber dennoch das Tempo hoch halten, um den Gegner zu Fehlern zu zwingen.“ Der TuS Ergenzingen hat zwar schon 33 Gegentore kassiert, denen stehen aber 28 erzielte Tore gegenüber. Nur fünf Mannschaften haben in der Liga bis jetzt mehr Tore erzielt. Neun davon gehen auf das Konto von David Nzally. Sollte er zentral kommen, wird er eine Aufgabe für Marc Rück oder Elias Bürkle. Kommt Nzally über die Außenpositionen, werden sich ihm Frederic Fleischle oder Marius Hogg annehmen.

Viel Ballkontrolle

Schuon schaut jedoch lieber auf die Stärken seiner Elf: „Wir stehen mitten in einem Reifeprozess“, sieht der VfL-Trainer die vergangenen Spiele durchweg positiv. Seit dem spielfreien Wochenende konnte seine Elf drei Siege am Stück feiern. „Das waren beileibe keine leichten Aufgaben, aber wir haben uns das Leben auch zu Teil selber schwer gemacht, weil wir noch viel Luft bei der Chancenverwertung haben“, so der Ex-Profi. Die Partie gegen den SV Seedorf (2:1) war dafür ein Paradebeispiel. Niemand hätte sich gewundert, wenn das Spiel bei den Kontermöglichkeiten von Perparim Halimi und Matthias Rauser 4:1 geendet hätte. Auf der Gegenseite waren die Gäste in der Schlussphase dem Ausgleich gefährlich nah gekommen. „Wir haben viel Ballkontrolle, wir können das Tempo bestimmen, wir kreieren viele Chancen“, zeigte sich Marcel Schuon nach dem Seedorf-Spiel dennoch mit seiner Elf zufrieden. Einzig bei den Abschlüsse setzt er derzeit noch ein Fragezeichen. Denn hinter Torjäger Jan Beifuß (zehn Treffer) klafft eine deutliche Lücke. Niklas Watzl folgt (allerdings beruflich bedingt mit weniger Einsätzen) derzeit als zweitbester Torschütze mit vier Treffern, dann kommt mit Johannes Fleischle (drei Tore) schon ein Mittelfeldspieler.