Fußball-Landesliga: So will der VfL Nagold den TuS Ergenzingen bezwingen

Der VfL Nagold muss am Samstag zum abstiegsgefährdeten TuS Ergenzingen.
TuS Ergenzingen – VfL Nagold (Samstag, 14.30 Uhr). Geografisch so nah (elf Kilometer), tabellarisch jedoch weit entfernt – der Tabellendreizehnte TuS Ergenzingen erwartet am Samstag in der Fußball-Landesliga den Fünften VfL Nagold. Ein Spiel, dem man durchaus einiges an Bedeutung beimessen darf, zumal es für die Gastgeber im Gleichschritt mit drei Mitbewerbern um den Klassenerhalt geht. Aktuell belegt das Team von Trainer Florian Schwend mit elf Punkten den Relegationsplatz, Croatia Reutlingen liegt mit 13 Punkten als Zwölfter direkt davor, um einen weiteren Punkt steht der VfL Mühlheim als Elfter noch einen Tick besser da. Die Mühlheimer haben am 15. Spieltag spielfrei, Croatia Reutlingen steht mit dem VfB Bösingen ein richtig dicker Brocken ins Haus. Die Chance für den TuS Ergenzingen, sich mit einem Dreier gegen den VfL Nagold deutlich zu verbessern.