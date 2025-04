1 Denis Bozicevic trifft zum 3:0 für seine Farben. Foto: Andreas Wagner

Die Empfinger Mannschaft zeigt – im Gegensatz zu ihren letzten Auswärtsauftritten in der Landesliga – zu Hause weiterhin keine Schwächen.









Gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Frommern, die nur in der Startphase mithalten konnten, leitete SGE-Torjäger Pascal Schoch mit seinem Doppelpack in Halbzeit eins den auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg ein.