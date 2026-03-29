Fußball Landesliga: Seedorfer Zwischenspurt wird gestoppt
Ohne Punkte mussten Marvin Roth und der SV Seedorf die Heimreise vom Gastspiel beim SC Tuttlingen antreten. Foto: Kara

Nach zwei Siegen in den Vorwochen muss das Ingrao-Team beim 0:3 (0:1) beim SC Tuttlingen diesmal den Platz als Verlierer verlassen. Der SVS nutzt seine Chancen nicht.

SC 04 Tuttlingen – SV Seedorf 3:0 (1:0). Das Zwischenhoch des SV Seedorf ist vorerst beendet. Es gelang im Beziksderby nicht, den Abstand zu den Donaustädtern auf von fünf auf zwei Punkte zu verkürzen und am SSC Tübingen vorbeizuziehen. Im Gegenteil: Platz elf in der Tabelle ist bereits sieben Zähler entfernt weil die vier Teams vor dem SSC und Seedorf alle gewonnen haben.

 

Offensive der Gäste ohne Durchschlagskraft

In dieser Partie blieb die Offensive der Gäste ohne Durchschlagskraft nach zuletzt acht Treffern. Gleich mehr als ein halbes Dutzend Möglichkeiten blieben in beiden Halbzeiten ungenutzt bei den Offensivspielern der Gäste wie bei Timmy Haag, Jannis Roth oder Frieder Mauch. Tuttlingen feierte den ersten Heimsieg seit fünf Monaten Mitte Oktober.

Mit Mario Grimmeißen, Heiko Föll, Jonas Haag, Janik Staiger fehlten den Gästen gleich vier wichtige Akteure.

SC-Quartett verlängert seine Verträge für neue Saison

Apropos Spieler: Auf Tuttlinger Seite hatten in den Tagen vor der Partie mit Spieler-Co-Trainer Robin Petrowski, Lenny Geiger, Nico Romano sowie Nico Wieneke vier Akteure des SC ihre Verträge für die Saison 2026/27 verlängert.

Nach ersten ausgeglichenen 30 Minuten fiel der erste Treffer. In der 34. Minute erzielte der Ex-Zimmerner Lamin Badjie die 1:0-Führung für die Donaustädter. Seedorf konnte in der Folge den Ausgleich nicht erzielen. Nach 75 Minuten legte Emirhan Karakaya das 2:0 für die Gastgeber nach.

Der dritte Treffer entstand aus einer Standardsituation nach einem Eckball, die Aaron Barquero Schwarz zum 3:0-Endstand kurz vor Spielende nutzte.

Ingrao: „Wir waren nicht drei Tore schlechter“

SC04-Trainer Gabriel Gasic sah einen „verdienten Sieg meiner Mannschaft. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt.“ Seedorfs Coach Emanuele Ingrao resümierte, „dass wir definitiv nicht drei Tore schlechter waren. Entscheidend war aber, dass wir unsere Chancen nicht reingemacht haben. Es ab genügend Gelegenheiten, um das 1:1, den 2:1-Anschluss oder mehr zu machen. Die Niederlage war ärgerlich, weil wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben.“ SC Tuttlingen: Gassner – Barquero Schwarz, Misic (87. Muntean), Geiger, Petrowski, Camara, Romano, Hehl (58. Karakaya), Sommer (82. Ivanovic), Badjie (66. Oprea), Wieneke (85. Grimm). SV Seedorf: Bender - Ma. Roth, Ja. Roth (90. Glück), Fehrenbacher (80. Stoica), Haag, Krizman, Ha. Föll, Mauch, Scheck, Hauger (66. Schädle), Huss. Tore: 1:0 Badjie (34.), 2:0 Emirhan Karakaya (75.), 3:0 Aaron Barquero Schwarz (87.). Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen-Gaienhofen). Zuschauer: 150.

 