Fußball Landesliga: Seedorfer Zwischenspurt wird gestoppt

Nach zwei Siegen in den Vorwochen muss das Ingrao-Team beim 0:3 (0:1) beim SC Tuttlingen diesmal den Platz als Verlierer verlassen. Der SVS nutzt seine Chancen nicht.
SC 04 Tuttlingen – SV Seedorf 3:0 (1:0). Das Zwischenhoch des SV Seedorf ist vorerst beendet. Es gelang im Beziksderby nicht, den Abstand zu den Donaustädtern auf von fünf auf zwei Punkte zu verkürzen und am SSC Tübingen vorbeizuziehen. Im Gegenteil: Platz elf in der Tabelle ist bereits sieben Zähler entfernt weil die vier Teams vor dem SSC und Seedorf alle gewonnen haben.