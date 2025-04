FC Albstadt – SV Seedorf (Samstag, 15.30 Uhr). Mit dem FC Albstadt wartet ein Gegner auf den SVS, der nach drei sieglosen Spielen alles daransetzen wird, um daheim zu punkten.

„Dieser Derbysieg nach Jahren war auch für die Köpfe meiner Jungs sehr wichtig“, weiß Ingrao, betont aber auch: „Nun geht es nach Albstadt, was schwer genug wird. Daher wissen wir dieses Spiel einzuordnen. Wir gehen auch gegen Albstadt mit einem Konzept und klaren Plan in das Spiel und wollen dort bestehen“, so die Vorgaben des SVS-Trainers.

Das Positive mitnehmen

Für ihn ist es schon wichtig, „das Positive vom vergangenen Wochenende mitzunehmen“, aber realistisch zu bleiben, „denn wenn wir auf Wolke 7 schweben, könnte das fatal sein.“ Ingrao sieht diese Partie als Richtungsweisend für die Tabellenkonstellation, könnte sich der SV Seedorf bei einem Erfolg eine deutliche Distanz nach unten verschaffen. Diese Chance dürfe man nicht verpassen.

Personell leichte Entspannung

In personeller Hinsicht bleibt die ganze große Entspannung beim SV Seedorf vorerst noch aus. Zwar kommt Timmy Haag wieder zurück, dafür fällt Linus Haag nochmals aus (Nasenhöhenentzündung) und auch Jonas Haag braucht noch ein oder zwei Wochen, bis er wieder einsatzfähig sei. Positiv sind die Fortschritte bei Frieder Mauch, der nach langem Ausfall ins Training eingestiegen ist.

Mit nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen ist der FC Albstadt wieder dicht an die Abstiegszone gerutscht. Vor allem nach dem 1:5 in Bösingen, wo die Mannschaft von Trainer Abdussamed Akbaba unter Wert geschlagen wurde, motiviert den FCA, vor heimischem Publikum Wiedergutmachung zu betreiben.

FCA-Coach muss zuschauen

Spielertrainer Akbaba, der in Bösingen die „Ampelkarte“ sah, kann seinem Team diesmal nur von der Seitenlinie helfen. Dabei wartet mit dem Seedorf erneut keine leichte Aufgabe. Die Gäste gewannen auch schon das Hinspiel gegen den FCA mit 3:1. Dies soll sich am Samstag nicht wiederholen, wenn es nach dem Willen der Gastgeber geht. „Wir wollen nach der unglücklichen Heim-Niederlage gegen Nehren, wieder eine Heimserie starten. Denn wir waren zuvor fünf Begegnungen in Folge daheim ungeschlagen“, hat sich FCA-Trainer Akbaba vorgenommen.