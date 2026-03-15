Fußball-Landesliga: Rheinfelder Mislimovic trifft aus 40 Metern

Die Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage ist dem FSV Rheinfelden geglückt. Im Derby der Fußball-Landesliga musste sich der SV Weil zu Hause den Gästen mit 0:2 beugen.
Ein Leckerbissen war das Derby im Weiler Nieselregen nicht. Die Rheinfelder entschieden das Duell zu ihren Gunsten, weil sie zum einen vor dem Tor effizienter als der SV Weil waren und zum anderen einen Almin Mislimovic in ihren Reihen hatten. Der Torjäger begeisterte den Rheinfelder Anhang in der 83. Minute, als er beim 2:0 den zu weit vor seinem Tor postierten SVW-Keeper Sandro Keller mit einer Bogenlampe aus rund 40 Metern überraschte. Es war Mislimovics elftes Saisontor.