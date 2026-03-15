Fußball-Landesliga: Rheinfelder Mislimovic trifft aus 40 Metern

Die Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage ist dem FSV Rheinfelden geglückt. Im Derby der Fußball-Landesliga musste sich der SV Weil zu Hause den Gästen mit 0:2 beugen.

Ein Leckerbissen war das Derby im Weiler Nieselregen nicht. Die Rheinfelder entschieden das Duell zu ihren Gunsten, weil sie zum einen vor dem Tor effizienter als der SV Weil waren und zum anderen einen Almin Mislimovic in ihren Reihen hatten. Der Torjäger begeisterte den Rheinfelder Anhang in der 83. Minute, als er beim 2:0 den zu weit vor seinem Tor postierten SVW-Keeper Sandro Keller mit einer Bogenlampe aus rund 40 Metern überraschte. Es war Mislimovics elftes Saisontor.

„Mit unserer Leistung in der zweiten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Darauf können wir aufbauen“, freute sich der FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna nach dem Schlusspfiff. Vergessen war da sein Ärger in der Halbzeitpause, als er den zuweilen uninspirierten Auftritt seiner Mannschaft mit den Worten kritisierte: „Nach dieser schlechten Vorbereitung habe ich auch nichts anderes erwartet.“

Auf beiden Seiten fehlten in diesem Derby wichtige Spieler. Die Gastgeber mussten neben Liam Mertinatsch auf ihren bislang erfolgreichsten Stürmer Justin Samardzic verzichten. Beide hatten bei der 1:6-Niederlage in Stegen die Rote Karte gesehen. Beim FSV musste Trainer Anton Weis seinen Abwehrchef Yilber Lokaj ebenfalls nach einem Platzverweis ersetzen.

Das Niveau der Partie war in der ersten Halbzeit überschaubar. Beiden Mannschaften fehlte es nach mehreren vielversprechenden Spielzügen an der nötigen Präzision vor dem gegnerischen Tor. So wurde in der 5. Minute der durchgebrochene Nemanja Radulovic noch von den Rheinfelder Abwehrspielern acht Meter vor dem Tor gestellt. Vier Minuten später traf der Weiler Marvin Stöhr im FSV-Strafraum den Ball nicht richtig.

In der 14. Minute tauchte der FSV Rheinfelden erstmals gefährlich im Gastgeber-Strafraum auf. Doch Jerome Chikwaira drosch den Ball weit am Weiler Kasten vorbei. Wenig später wurde Gästestürmer Romano Males nach einem Solo über links wenige Meter vor dem Tor von einem Weiler gestoppt.

Nach dem Wechsel geriet die Partie lebhafter. Und der FSV Rheinfelden ging in der 59. Minute nach einem Eckball mit 1:0 in Front. Die Gastgeber hatten am langen Pfosten den Torschützen und Debütanten Arda Nergiz übersehen. Während Weil auch nach der Pause seine Chancen nicht nutzte, entschied schließlich Mislimovic mit seinem Geniestreich das Derby. „Wir hatten auch unsere Torchancen. Uns fehlte aber der letzte Biss“, kommentierte Weils Sportchef Perseus Knab die erste Heimniederlage im neuen Jahr.