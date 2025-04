SV Zimmern – BSV 07 Schwenningen (Samstag, 15.30 Uhr/Hinrunde: 1:2). Der Zug zu Platz zwei ist für den SVZ abgefahren, bei den Gästen geht es derweil darum sich vom Relegationsplatz weiter gebührend fernzuhalten.

Aus Sicht des SV Zimmern treffen die Hausherren auf einen Gegner mit geballter Oberliga- und Verbandsliga-Erfahrung. Der seine Substanz bei der spektakulären Aufholjagd gegen Empfingen unter Beweis stellte und binnen acht Minuten aus einem 0:3 ein 3:3 zauberte. Ein besonderes Spiel wird es für den Ex-Zimmerner Marc Agyemang an früherer Wirkungsstätte.

Lesen Sie auch

Wirkungskreis eingrenzen

SVZ-Trainer Marc Genter ist sich deshalb sicher, „dass wir auf einen Gegner treffen, den wir in seinen Wirkungskreisen einschränken müssen. Sie haben erfahrene Spieler wie Ovuka und Chiurazzi.“ Beim 1:2 im Hinspiel kassierte der SVZ eine vermeidbare Niederlage.

Schlechte Derbybilanz für SVZ

„Wie so oft in dieser Runde lief es in den Derbys für uns nicht so gut - nur vom Ergebnis her. Da wollen wir uns verbessern. Das Ziel bleibt endlich einmal wieder zu Null zu spielen. Wir hatten in Seedorf mehr Schüsse, Pässe und gewonnene Zweikämpfe, auf diesen positiven Werten bauen wir gegen den BSV. Es war zuletzt von der Art wie wir uns präsentiert haben besser als es das Ergebnis spiegelte.“

Personalien

Im Winter wechselte Vittorio Lettieri vom SVZ zum BSV. Nicht geklappt hat der aus Sicht der Schwenninger forcierte Wechsel von Zimmerns Sturm- und Torjägertalent Stefan Mutapcic im Sommer an den Neckar. Er bleibt dem SVZ mit seinen starken Standards und Strafraumabschlüssen erhalten. Die Schwenninger krempelten ihren Kader um. Trainer Jago Maric bekam weitere Neue wie Deniz Kaya, Dario Holenstein, Kilian Dinger (alle U21 des FC 08 Villingen), Elias Gresser (FV Ravensburg) oder Marc Agyemang (zuletzt SV Seedorf) auf.

Silas Thieringer im Tor

Aus dem 20-Mann-Kader der Hausherren haben unterdessen die Abwehrspieler Nino Schrankenmüller, Niklas Hillmaier das Training aufgenommen. Tim Heinzelmann. Markus Vogel fehlt (Urlaub) fehlt ebenso wie Chris Fast (Beruf), für ihn steht wieder Silas Thieringer zwischen den Pfosten. Deniz Demir könnte nach dem Comeback in Seedorf eventuell in die Startelf rücken. „Wir sind so breit aufgestellt, dass bei uns jeder spielen könnte. Wir haben viele Alternativen.“

Formkurve

Zimmern ist drei Spiele sieglos (zwei Remis), verlor auf der anderen Seite nach der Winterpause allerdings nur eines von fünf Spielen. Manko: Die drittbeste Ligaabwehr (23 Gegentore) spielte 2025 noch nicht zu Null. Der BSV steckt in einer Ergebnisdelle. Gab es im November vier Niederlagen (1:9 Tore), setzte sich der negative Trend nun 2025 etwas fort: Nur ein Sieg aus den letzten vier Partien, dabei satte zwölf Gegentore kassiert.