Fußball-Landesliga: Pause tut dem VfL Nagold gut

SC Tuttlingen – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Der VfL Nagold hatte sein Negativ-Erlebnis in der Fußball-Landesliga schon mit dem 0:1 gegen die SG Empfingen. Der SC Tuttlingen war am Wochenende mit 0:2 beim Spitzenreiter TSG Balingen II fällig. Als direkte Folge ist daraus ein Verfolgerduell entstanden, dem sich der VfL am Sonntag im Tuttlinger Donaustadion stellen muss. Beide Teams haben jeweils zwei Sieg auf ihrem Konto – und drei Punkte Rückstand auf die vierköpfige Spitzengruppe. Wer an der dran bleiben will, der muss am Sonntag gewinnen.

„Wir werden jetzt eine Woche ruhig arbeiten und dann nach Tuttlingen fahren“, kündigte VfL-Trainer Marcel Schuon nach dem 2:0-Sieg gegen die Spvgg Freudenstadt an. Er hätte sich im Spiel gegen den Aufsteiger mehr Tore gewünscht. „Klar erwarten die Fans, dass man so einen Gegner spielerisch auseinander nimmt“, zeigte Schuon Verständnis, aber der Fußball sei kein Wunschkonzert. Seine Elf war dominant, ließ Ball und Gegner laufen, der lief aber über die 90 Minuten mit.

Wolfer wieder auf der Bank?

„Keine Frage, man konnte schon den Eindruck gewinnen, dass der Mannschaft nach der dichten Folge von WFV-Pokal- und Liga-Spielen gegen die Spvgg Freudenstadt etwas die Frische gefehlt hat“, räumte Schuon ein. Aus diesem Grund kommt ihm die Woche ohne Mittwochspiel und die um einen Tag längere Pause bis zum Sonntag gerade recht. Zeit, um Johannes Fleischle (blieb gegen die Spvgg Freudenstadt auf der Bank) wieder und Chris Wolfer weiter fit zu bekommen. „Ich habe mich für ihn gefreut, dass ihm so ein wichtiges Tor gelungen ist“, so Schuon, der den Ex-Kapitän in die Startelf beordert hatte. In Tuttlingen dürfte Wolfer wieder auf der Bank Platz nehmen. Zumindest bis er wieder ganz der Alte ist, der mit vielen uneigennützigen Vorlagen wesentlichen Anteil daran hatte, dass einst Walter Vegelin beim VfL Nagold Torschützenkönig in der Verbandsliga wurde.

Schlechte Erinnerungen

Johannes Fleischle, Burak Tastan, Chris Wolfer – drei Namen im Aufstellungspuzzle, das Schuon noch um Matthias Rauser, Jonny Rothfuß, Panagiotis Karypidis und Ruben Cinar (vom Urlaub zurück) ergänzen kann. Fakt ist: Für alle reicht es am Sonntag in Tuttlingen nicht in die Startelf. Aus diesem Grund dürfen die Fans gespannt sein, welche Überraschungen der VfL-Trainer für den 4. Spieltag bereit hält. Fakt ist aber auch: „Wir brauchen in Tuttlingen eine Leistungssteigerung. Die haben uns schon im letzten Spiel, obwohl es für sie um nicht mehr ging, das Leben schwer gemacht“, erinnert sich Schuon.