Fußball-Landesliga: Pause tut dem VfL Nagold gut

Endlich keine englische Woche: Nachdem es dem VfL Nagold zuletzt etwas an Frische gefehlt hatt, fährt er am Sonntag – nach sieben Tagen ohne Spiel – nach Tuttlingen.
SC Tuttlingen – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Der VfL Nagold hatte sein Negativ-Erlebnis in der Fußball-Landesliga schon mit dem 0:1 gegen die SG Empfingen. Der SC Tuttlingen war am Wochenende mit 0:2 beim Spitzenreiter TSG Balingen II fällig. Als direkte Folge ist daraus ein Verfolgerduell entstanden, dem sich der VfL am Sonntag im Tuttlinger Donaustadion stellen muss. Beide Teams haben jeweils zwei Sieg auf ihrem Konto – und drei Punkte Rückstand auf die vierköpfige Spitzengruppe. Wer an der dran bleiben will, der muss am Sonntag gewinnen.