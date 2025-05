Die eigene Pflicht erfüllte das Team von Trainer Peter Leopold mit dem 2:0-Derbysieg gegen den BSV 07 Schwenningen und setzte seinen starken Endspurt in Richtung „bestes Team aus dem Bezirk werden“ nahtlos fort. Doch nun öffnet sich nach dem drittletzten Spieltag plötzlich eine Tür auf den zweiten Platz. Für Bösingen realistisch?

Deutlich aufgeholt

„Wir hatten vor einigen Wochen sechs und sieben Punkte Abstand. Da lautete mein Ziel für die letzten neun Spiele, so viele Punkte holen wie möglich. Wir konnten dann gegen die Kellerkinder alle gewinnen und Punkt um Punkt holen. Jetzt haben Nagold und Empfingen verloren, was für uns heißt: Einfach weitermachen, keinen Druck aufbauen und schauen ob wir noch sechs Zähler holen und dann sehen wir wo wir nach dem 30. Spieltag landen“, so ein entspannter Trainer.

Vergebene Punkte

Ärgern ihn angesichts dieser Tabellensituation nicht die Punktverluste beim 1:3 gegen Nehren und die beiden Unentschieden gegen Nagold (4:4) sowie Empfingen (3:3), als der VfB eine 4:2 und 3:1-Führung in der Nachspielzeit verspielte? „Natürlich unterhalten wir uns darüber, man kann die Dinge nicht zurückdrehen. Was mich tatsächlich am meisten ärgert ist das 1:3 am ersten Spieltag daheim gegen Wittendorf, wenn man sieht wo der SVW jetzt steht.“

Bitter gegen den BSV 07 Schwenningen war indes die frühe Auswechslung von Marius Beiter „der sich am Oberschenkel verletzte. Ich hoffe, dass er im letzten Heimspiel noch einmal spielen kann, damit er einen schönen Abschied bekommt“, wird er seine 16 Treffer vorerst nicht mehr aufstocken können.

VfB muss auf Patzer der Konkurrenten hoffen

Der VfB Bösingen geht nun in sein Restprogramm beim TSV Frommern und gegen Croatia Reutlingen. „Da haben wir nichts zu verschenken und wollen sechs Zähler holen.“ Empfingen (+9 mehr Tore/vorletzter Spieltag gegen Albstadt) und Nagold (+21/in Tuttlingen) weisen das klar bessere Torverhältnis aus, treffen allerdings am letzten Spieltag aufeinandertreffen. Beide müssten im Idealfall am 29. Spieltag verlieren und dann am 30. Spieltag im direkten Duell Unentschieden spielen.