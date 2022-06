1 Niklas Schäuffele hat sich gegen einen Verbleib beim VfL Nagold entschieden. Foto: Kraushaar

Niklas Schäuffele, Kapitän des Fußball-Landesligisten VfL Nagold, wird den Verein verlassen. Nach dessen Entscheidung wurde er suspendiert.















Link kopiert

Wer die Nagolder Aufstellung am vorletzten Spieltag der Landesliga beim SV 03 Tübingen (4:0) studiert hat, dem ist schnell aufgefallen, dass VfL-Kapitän Niklas Schäuffele weder in der Startaufstellung noch auf der Ersatzbank zu finden war.

Auf Rückfrage räumte Trainer Armin Redzepagic ein, dass diesmal die üblichen Verletzungsargumente nicht zutreffen würden, sondern dass der VfL Nagold seinen Kapitän wenige Tage vor dem Spiel suspendiert hat.

Coach Armin Redzepagic fehlt jedes Verständnis

Grund war die Ankündigung von Niklas Schäuffele, den Verein trotz seiner Zusage am Saisonende zu verlassen. Damit verlieren die Nagolder nach Innenverteidiger Carlos Konz (FC Holzhausen) und Stürmer Walter Vegelin (TSG Balingen) nicht nur den dritten Leistungsträger, die gesamte Achse über Spieleröffnung, Regie bis Abschluss bricht weg. Dass darüber hinaus mit Joel Mogler (FC Holzhausen) auch noch der zweite Torhüter den Verein verlässt, sorgt bei den Verantwortlichen beim VfL Nagold für viel Unmut.

"Wir kämpfen jetzt seit neun Wochen darum, Erster zu werden und just in dem Moment, wo wir das erreicht haben, kommt Niklas Schäuffele und will auch noch weg", fehlt dem Nagolder Trainer jedes Verständnis für das Anliegen des Mittelfeldregisseurs.

Abschied des Kapitäns geht nicht "geräuschlos" über die Bühne

Dass der Abschied des in Nagold wohnhaften Kapitäns intern nicht ganz "geräuschlos" über die Bühne ging, wurde an der Reaktion deutlich. "Wir haben uns intern darauf verständigt, Niklas Schäuffele für das Spiel in Tübingen zu suspendieren", erklärte Armin Redzepagic.

Tübingen Spiel ohne den erfahrenen Leistungsträger

Es war in der entscheidenden Endphase des Titelrennens sicherlich ein gewagter Schritt, auf den erfahrenen Spielmacher zu verzichten. "Wir haben die Entscheidung der Mannschaft am Donnerstag vor dem Tübingen-Spiel mitgeteilt. Die Spieler haben das auch verstanden", so der Trainer.

Wie sich die genaue Sachlage darstellt, zu welchem Verein Niklas Schäuffele wechseln wird – hinter vorgehaltener Hand wird der FC Holzhausen gehandelt – und wie der VfL Nagold mit der Situation umgehen wird, ist offen.

VfL Nagold steht kurz vor dem Aufstieg in die Verbandsliga

"Wir werden die weiteren Schritte intern klären", so Armin Redzepagic. Mehr konnte der VfL-Coach in der Kürze der Zeit dazu nicht sagen. Fakt ist, dem VfL Nagold fehlen zwar nur noch 90 Minuten bis zum direkten Aufstieg in die Verbandsliga, aber dort würden dann gleich drei Spieler fehlen, die entscheidenden Anteil haben.

Offen bleibt auch die Frage, ob Niklas Schäuffele den VfL Nagold nach den Abgängen und den bis jetzt bestätigten Neuzugängen in der Verbandsliga als konkurrenzfähig erachtet hat und statt des prognostizierten Abstiegskampfs den spielstarken FC Holzhausen mit Ambitionen auf die Oberliga vorzieht.

VfL Nagold muss Suche nach Verstärkungen intensivieren

Keine Frage, beim VfL Nagold werden sich am Samstag, sollte es zur erhofften Meisterfeier kommen, nicht nur ein paar Misstöne einschleichen, es muss auch die Suche nach Verstärkungen intensiviert werden.

"Natürlich haben wir die Augen offen, aber die Situation als Tabellenzweiter ist für uns nicht einfach", hatte der sportliche Leiter Raphael Schaschko noch vor wenigen Tagen kundgetan.

Am Samstag könnte sich diese Situation komplett verändern. Der VfL Nagold hätte mit dem Titel Landesliga-Meister 2021/2022 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga ein ganz anderes Gewicht.

0