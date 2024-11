Fußball Landesliga: Müller-Duo als Torjäger und Vorbereiter

1 Marius Müller und der VfB Bösingen haben das Potenzial, um sich in der Spitzengruppe der Landesliga 3 festsetzen zu können. Foto: Bernd Müller

Von den drei Landesligisten war nur der VfB Bösingen im Einsatz, während die Spiele des SV Zimmern und SV Seedorf aufgrund der winterlichen Verhältnisse abgesagt wurden. Gemeinsam haben alle drei Mannschaften, dass sie Kontakt zur Spitzengruppe haben und die restlichen Chancen auf Punkte bis zur Winterpause noch nutzen wollen.









Seit Anfang Oktober blieben Trainer Peter Leopold und seine Jungs in acht Partien ungeschlagen (sechs Siege). Dabei gelang es den Bösingern wie in Harthausen auch in Reutlingen erneut einen 1:2-Rückstand zumindest noch auszugleichen und nicht leer auszugehen.