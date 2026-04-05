Fußball-Landesliga: Lörrachs Erdogan stiehlt allen die Show

Der FV Lörrach-Brombach bezwang am Ostersamstag Gastgeber FC Tiengen mit 5:1. Es war für den Traditionsklub aus der Großen Kreisstadt nach dem Heimerfolg gegen den FSV Rheinfelden vor Wochenfrist der zweite Derbysieg in Folge. Langsam aber sicher scheinen die Grüttkicker ihr Potenzial wieder abrufen zu können. Das ehrt die Aktiven als auch Trainer Thorsten Szesniak, deren Wege sich nach dieser Saison trennen werden.

„Der Auftritt hat mir richtig gut getan. Wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert und in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht“, informierte ein aufgeräumter FVLB-Coach nach dem Match. Mit diesem Auswärtssieg hat sich Lörrach-Brombach endgültig ins gesicherte Tabellenmittelfeld verabschiedet, kann sich nun in der Tabelle weiter nach oben orientieren.

Aus FVLB-Sicht war es auch der Tag eines unverhofften Comebacks. Vedat Erdogan, Spielertrainer der zweiten Mannschaft, ließ sich nicht lange bitten, als Szesniak in unter der Woche gefragt hatte, ob er angesichts eines Stürmer-Engpasses in der ersten Mannschaft aushelfen könnte. Erdogan machte die Reise an den Hochrhein mit und glänzte als Einwechselspieler. Seinen großen Auftritt hatte er drei Minuten nach seiner Auswechslung. Er sah, dass der Tiengener Keeper in der 73. Minute weit vor seinem Tor stand und lobbte den von Torhüter Daniel Janke noch leicht abgefälschten Ball zum 3:1 ins gegnerische Tor.

Jack-Emanuel Akuegwu (10.) mit einem verwandelten Foulelfmeter und Maurice Muslic (29.) sorgten zur Pause für eine 2:1-Führung. Zwischenzeitlich hatte Nexdhet Gusturanaj für den FCT zum 1:1 (28.) getroffen. In Minute 50 spielte dem Gast die Gelb-Rote-Karte für den Tiengener Valmir Gashi überdies in die Karten. Und mit Erdogans 3:1 war dann die Messe endgültig gelesen. In der Schlussphase bauten Alija Kapidzija und Thai Bao Nguyen die Führung noch zu einem Kantersieg aus.