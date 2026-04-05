Fußball-Landesliga: Lörrachs Erdogan stiehlt allen die Show

Im zweiten Bezirksderby der Fußball-Landesliga hat es am Samstag einen klaren Sieger gegeben.
Der FV Lörrach-Brombach bezwang am Ostersamstag Gastgeber FC Tiengen mit 5:1. Es war für den Traditionsklub aus der Großen Kreisstadt nach dem Heimerfolg gegen den FSV Rheinfelden vor Wochenfrist der zweite Derbysieg in Folge. Langsam aber sicher scheinen die Grüttkicker ihr Potenzial wieder abrufen zu können. Das ehrt die Aktiven als auch Trainer Thorsten Szesniak, deren Wege sich nach dieser Saison trennen werden.