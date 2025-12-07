Fußball-Landesliga: Lörrach-Brombach wieder von der Rolle

Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach hat am Sonntag nach einer über weite Strecken uninspirierten Vorstellung das Hochrhein-Derby gegen den FC Bad Bellingen mit 1:2 verloren.
Während die Bad Bad Bellinger im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf dem seifigen Kunstrasenplatz im Grütt alles in die Waagschale warfen, ließ der FVLB nahezu Selbstvertrauen fast alles vermissen. Diese Leistung ist nicht mehr zu akzeptieren. Man braucht kein Hellseher zu sein, um vorherzusagen, dass die Verantwortlichen des FVLB in der Winterpause über die Bücher gehen müssen.