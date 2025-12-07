Fußball-Landesliga: Lörrach-Brombach wieder von der Rolle

Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach hat am Sonntag nach einer über weite Strecken uninspirierten Vorstellung das Hochrhein-Derby gegen den FC Bad Bellingen mit 1:2 verloren.

Während die Bad Bad Bellinger im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf dem seifigen Kunstrasenplatz im Grütt alles in die Waagschale warfen, ließ der FVLB nahezu Selbstvertrauen fast alles vermissen. Diese Leistung ist nicht mehr zu akzeptieren. Man braucht kein Hellseher zu sein, um vorherzusagen, dass die Verantwortlichen des FVLB in der Winterpause über die Bücher gehen müssen.

„Die Bad Bellinger haben dieses Spiel nicht unverdient gewonnen. Mit ihrer Körperlichkeit haben sie uns den Zahn gezogen. Da hatten wir über weite Strecken nichts entgegenzusetzen. Uns hat letztlich die Leidenschaft, wie sie die Gäste gezeigt haben, gefehlt“, kommentierte FVLB-Coach Thorsten Szesniak die Niederlage.

In der ersten Viertelstunde war der FV Lörrach-Brombach gegen sich in der eigenen Hälfte einigelnde Gäste aus der Kurgemeinde klar überlegen. Doch schon bei dieser aus Lörracher Sicht noch einigermaßen zielstrebigen Vorstellung war zu sehen, dass die Fehlerquote im Spiel nach vorne viel zu hoch war. Den angespielten Stürmern versprangen die Bälle und im Mittelfeld fehlten die Ideen. So verpufften viele Angriffe, und die sich wacker schlagenden Bad Bellinger mussten sich eigentlich nicht groß anstrengen, um die FVLB-Offensive in Schach zu halten.

Auch beim FC Bad Bellingen lief nach vorne lange Zeit gar nichts, obwohl auch die Abwehr der Lörracher nicht immer sattelfest wirkte.

Doch in der letzten Viertelstunde trauten sich die Gäste mehr, blieben zunächst aber noch ungefährlich. Schließlich half aber ausgerechnet FVLB-Torwart Pascal Kiefer den Bellingern auf die Sprünge, als er in der 37. Minute einen eigentlich harmlosen Weitschuss von Ebrima Sowe Musu Jaiteh über seine Fäuste ins Tor gleiten ließ.

Mit der 1:0-Führung im Rücken tauten der FCBB nun auch in der Offensive gegen mittlerweile kopflose Gastgeber auf. Und ehe sich die konsternierten Lörracher versahen, lag der Ball zum zweiten Mal in ihrem Netz. Nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite köpfte Aldin Sisic das 2:0.

Ein wenig zielstrebiger wurde das FVLB-Spiel nach der Pause. Das gipfelte gegen die nun kräftemäßig stark nachlassenden Bad Bellinger mit dem Anschlusstreffer durch Tim Heininger in der 73. Minute. Zu mehr reichte es aus Lörracher Sicht aber nicht, weil der schwache Unparteiische den Gastgebern einen klaren Foulelfmeter verweigerte, als Kapitän Mirco Böhler im Strafraum rüde von den Beinen geholt wurde.

Zuvor hatte Schiri Fin Frieske zweimal Gelb-Rot an die beiden Streithähne Maurice Muslic (Lörrach-Brombach) und den Bellinger Timo Krumm verteilt.