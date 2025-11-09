Fußball-Landesliga: Lörrach-Brombach feiert ersten Sieg in der Fremde

1 FVLB-Keeper Lenny Eckert hat zwei Elfmeter gehalten. Foto: FVLB Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach feierte am dreizehnten Spieltag seinen ersten Sieg in der Fremde.







Link kopiert



STEGEN. Die Lerchenstädter gewannen am Samstag beim FSV RW Stegen mit 2:0. Die Treffer markierten Alija Kapidzija nach einem Eckball in der 18. Minute und Jack-Emanuel Akuegwu in der Nachspielzeit. Sie waren aber nicht die Helden beim Gast aus der Grenzecke. Er stand beim FVLB an diesem sonnigen aber kalten November-Samstag im Tor. Lenny Eckert wehrte in diesem Match gleich zwei Foulelfmeter ab. Den ersten in der 35. Minute und den zweiten in Minute 59. „Mit einem herausragenden Torhüter und ein bisschen Glück haben wir unter dem Strich verdient gewonnen. Aus dem Spiel heraus ist Stegen nicht viel gelungen“, informierte FVLB-Trainer Thorsten Szesniak.