Zum Ausklang in der Fußball-Landesliga, Staffel 2, empfängt der FV Lörrach-Brombach am Sonntag vor dem Gang in die Winterpause den FC Bad Bellingen.
Da trifft der Tabellenneunte auf den Dreizehnten. Eigentlich ist da die Favoritenrolle verteilt. Doch davon will FVLB-Trainer Thorsten Szesniak nichts wissen: „Da brauche ich nicht auf die Tabelle zu schauen. Die Bellinger werden in Sachen Kampfstärke, Einstellung und Laufstärke alles in die Waagschale werfen. Da müssen wir voll dagegenhalten. Wenn nicht, werden wir in diesem emotionsgeladenen Derby ein großes Problem haben.“