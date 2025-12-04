Da trifft der Tabellenneunte auf den Dreizehnten. Eigentlich ist da die Favoritenrolle verteilt. Doch davon will FVLB-Trainer Thorsten Szesniak nichts wissen: „Da brauche ich nicht auf die Tabelle zu schauen. Die Bellinger werden in Sachen Kampfstärke, Einstellung und Laufstärke alles in die Waagschale werfen. Da müssen wir voll dagegenhalten. Wenn nicht, werden wir in diesem emotionsgeladenen Derby ein großes Problem haben.“

Die optimale Einstellung bei beiden Klubs gefragt Dennoch will Szesniak nicht verhehlen, dass seine Mannschaft nach dem schwachen Auftritt im Hinspiel mit den Kurgemeinde-Kickern noch eine Rechnung offen hat. „Das Hinspiel haben wir nach einem schwachen Auftritt verloren. Für uns ist da noch eine Rechnung offen“, wurmt den Lörracher Übungsleiter noch immer die Niederlage.

Klar ist für Szesniak, dass es zunächst einmal in diesem elektrisierenden Duell nicht über die Taktik oder spielerische Elemente geht, sondern über das Einmaleins dieser Sportart. Das sind Einstellung, Kampfgeist und Zweikampfverhalten. „Wenn wir da auf der Höhe sind, dann können wir etwas erreichen, weil wir spielerisch das bessere Team sind“, betont Szesniak.

Ein Thema war natürlich im Grütt auch die 0:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim Freiburger FC, wo der FVLB erneut nicht mit individuellen Fehlern geizte. „Wir sind eine ballorientierte Mannschaft, da ist die Wahrscheinlichkeit auch rechnerisch einfach größer. dass wir fehleranfälliger sind als andere. Und dennoch haben wir in der aktuellen Saison schon bewiesen, dass wir es besser können als in den vergangenen zwei Spielen, wo individuelle Fehler zu Niederlagen geführt haben“, bricht Thorsten Szesniak eine Lanze für seine Mannschaft.

Personell sind beide Klubs nicht auf Rosen gebettet. Dem FV Lörrach-Brombach fehlen weiterhin mit Johannes Binkert und Robin Hinrichsen zwei Leistungsträger, für die es keinen gleichwertigen Ersatz gibt. Aber auch der Gegner aus dem Rebland kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Fehlen wird auf jeden Fall Abwehr-Ass Lamin Jagne, der im verlorenen Heim-Derby gegen den FC Tiengen wegen einer Notbremse die Rote Karte sah.

Wer geht mit einem guten Gefühl in die Winterpause?

Für beide Mannschaften geht es in diesem Landesliga-Derby darum, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Die Gastgeber werden wohl mit einem Dreier nicht Gefahr laufen, im Niemandsland der Tabelle zu verschwinden. Und der FC Bad Bellingen könnte bei einem Erfolg die latente Abstiegsgefahr dämpfen.