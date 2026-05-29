Fußball-Landesliga: Leisinger kehrt zum FV Lörrach-Brombach zurück

1 Antonio Ratto (rechts) freut sich über die Rückkehr von Etienne Leisinger. Foto: zVg/FVLB Diesen Typ Spieler kann Landesligist FV Lörrach-Brombach gut gebrauchen.







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Diesen Typ Spieler kann Landesligist FV Lörrach-Brombach gut gebrauchen. Etienne Leisinger wechselt vom FC Wittlingen zurück ins Grütt. Mit dem 28-jährigen Etienne Leisinger konnte FVLB-Sportchef Antonio Ratto einen starken Mittelfeldspieler vom FC Wittlingen für die Saison 2026/2027 verpflichten. Für den Spieler ist es eine Rückkehr ins Grütt, nachdem er in der Winterpause 2019 ins Kandertal wechselte, wo er sich zu einem Leistungsträger entwickelte. Etienne Leisinger ist ein Eigengewächs des FVLB und durchlief zusammen mit seinem älteren Bruder Arno beim Grüttclub sämtliche Jugendmannschaften. Zukünftig gehören die beiden wieder zum Kader der ersten Mannschaft, welche in der kommenden Spielzeit von Cheftrainer Fabio Muto gecoacht wird. Dieser kennt Etienne von seiner Zeit als Trainer des FC Wittlingen bestens. Beim FVLB freut man sich auf die Rückkehr von Etienne, der mit seiner Präsenz, seinem Einsatzwillen und seiner Spielauffassung ein wichtiger Baustein des Teams werden kann.