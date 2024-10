Fußball Landesliga: Klare Sache für VfB Bösingen

In der Höhe war das 4:0 sogar schmeichelhaft für die TSF Dornhan. Bei einer besseren Chancenverwertung der Bösinger vor und nach der Pause hätte das Spiel im schlimmsten Fall auch 7:0 oder 8:0 ausgehen können. Bösingen drückte von Beginn an in den Offensivmodus mit seiner „Hochgeschwindigkeits-Aufstellung“ aller schnellen Angreifer auf den Flügeln. Zweifacher Torschütze war dabei Julian Schneider.