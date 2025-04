Fußball Landesliga: „Joker“ Torsten Müller des VfB Bösingen sticht

TSF Dornhan – VfB Bösingen 0:2 (0:0). Die Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten hat der VfB souverän gelöst und baut im Rennen um den Relegationsplatz weiter Druck auf den VfL Nagold und die SG Empfingen auf. Auswärts untermauerte Bösingen einmal mehr sein Selbstbewusstsein mit nun elf Partien ohne Niederlage in den vergangenen acht Monaten.

Das dritte Spiel in Serie gegen einen Abstiegskandidaten hatte wieder die gleiche Rollenverteilung. Der VfB gab den Ton an, wartete auf die Fehler des Underdogs und nutzte seine Qualitäten aus einem breiten Kader auf der Bank. Mit Erfolg: Der eingewechselte Torsten Müller entschied die Begegnung in der Schlussviertelstunde mit einem Doppelpack.

TSF mit Chance zur Führung

Aber der Reihe nach: Zunächst war es über 70 Minuten ein Anrennen mit Beharrlichkeit. Chancen blieben allerdings bis zur Pause Mangelware. Es war sogar der Tabellenletzte, der die dickste Gelegenheit zur Führung vor der Pause vergab. Nach einer präzisen Flanke von Dennis Mutschler auf Julian Haas, köpfte dieser aus acht Metern freistehend am Kasten vorbei.

Mehr Ballbesitz

Aus dem Mehr an Ballbesitz erarbeitete sich der Gast nach der Pause nun eine Reihe von Möglichkeiten. Marius Beiter schoss nach Zuspiel von Andreas Griesser Schlussmann Maximilian Haas an (59.). Dann legte Beiter einen schnell ausgeführten Einwurf für Torsten Müller auf, der den Ball allerdings am Torwart über die Latte spitzelte (67.). Beinahe hätte der zukünftige Bösinger Andy Zimmermann Ron Armbruster in der 70. Minute düpiert, doch er wurde abgeblockt und so die Partie mit einem 1:0 der Gastgeber nicht völlig auf den Kopf gestellt.

Hoffnung hält lange an

Die Hoffnung auf einen Überraschungspunkt wie gegen Empfingen (1:1) erfüllte sich für die TSF allerdings nicht. Torsten Müller markierte in der 74. Minute nach einem flachen Zuspiel von Leon Schlosser per Direktverwertung aus zehn Metern zum 0:1. Kurze Zeit später legte der Mann mit dem eingebauten Torriecher das 2:0 für den VfB Bösingen nach.

Auf Vorlage von Julian Bihler schlenzet Müller die Kugel aus 15 Meter herrlich in den Winkel (81.). Kurz vor dem Ende verhinderte TSF-Torhüter Maximilian Haas mit einer Fußabwehr zur Ecke gegen Beiter das 0:3, der einen Doppelpass mit Torsten Müller abschließen wollte.

Trainerstimme

Peter Leopold (VfB): „Wir waren über 90 Minuten klar überlegen und sind mit dem Ergebnis zufrieden. Es fehlte etwas die Durchschlagskraft. Dornhan stand wie letzte Woche Straßberg sehr defensiv. Das hat der Gegner gut gemacht. Wir haben keine großen Chancen zugelassen, haben geduldig gespielt. Da haben wir einen Reifeprozess gemacht und haben irgendwann so viel Druck aufgebaut, dass wir die Tore noch gemacht haben. Solche Spiele sind schwierig, weil man nur verlieren kann.“

Statistik

TSF Dornhan - VfB Bösingen 0:2 (0:0). TSF Dornhan: Ma. Haas – Arab, Bossert, Wagner, Kaltenbach (46. Birk), Hauber (69. Hauer), Ruoff (90.+2 Fröher), Zimmermann, Mutschler, Ju. Haas, Schmid (86. Marquez).

VfB Bösingen: Armbruster – Le. Schlosser, Flaig, Wulle (46. Griesser), Kramer, Kimmich, Beiter, Ippolito (76. Dobricean), Jochem (46. To. Müller), Ma. Müller, Bihler.

Tore: 0:1, 0:2 Torsten Müller (74., 81.).

Schiedsrichter: Sebastian Flegr (Unterjedingen). Zuschauer: 220.