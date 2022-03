1 Jakob Prezer wird ab sofort den Landesligisten FC Furtwangen trainieren. Foto: Dold

Landesligist FC Furtwangen hat einen neuen Trainer: Nur vier Tage nach dem Rücktritt von Franco de Rosa präsentierte FCF-Sportvorsitzende Thomas Losch den neuen Coach. Ab sofort wird Jakob Prezer, langjähriger Spieler der Furtwanger, Verantwortlicher für den Trainings- und Spielbetrieb.















Link kopiert

"Wir haben uns für eine interne Lösung entschieden", sagt Thomas Losch, der Sportvorsitzende des FC 07 Furtwangen. "Jakob kennt die Spieler, war jahrelang selbst aktiv und hat nur aufgrund zahlreicher Verletzungen die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Er muss die Spieler also nicht erst kennenlernen, sondern weiß sofort, wer auf welcher Position am stärksten ist. Jakob Prezer wird aber nur als Trainer fungieren – und nicht als Spieler zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass die Mannschaft jetzt voll hinter dem neuen Mann steht, alles reinhaut und so den Klassenerhalt vielleicht noch schafft", meint der Sportvorstand des abstiegsbedrohten Tabellenfünfzehnten.