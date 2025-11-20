Fußball-Landesliga: Intensiv wird’s Derby in Bad Bellingen

Ein weiteres Hochrhein-Derby am letzten Vorrunden-Spieltag der Landesliga, Staffel 2, steigt in Bad Bellingen.
Am Samstag ab 14.30 Uhr empfängt der FCBB den FSV Rheinfelden. Den Zuschauer erwartet ein interessantes Match. Denn: Beide Mannschaften sind im November noch ungeschlagen. Die Rheinfelden fertigten zu Hause den FC Wittlingen mit 6:1 ab und gewannen beim TuS Binzen in einem spektakulären Match mit 5:3. Die dritte Partie gegen den Freiburger FC wurde wegen der vom FFC angezettelten Ausschreitungen abgesetzt.