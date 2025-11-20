Fußball-Landesliga: Intensiv wird’s Derby in Bad Bellingen

Am Samstag ab 14.30 Uhr empfängt der FCBB den FSV Rheinfelden. Den Zuschauer erwartet ein interessantes Match. Denn: Beide Mannschaften sind im November noch ungeschlagen. Die Rheinfelden fertigten zu Hause den FC Wittlingen mit 6:1 ab und gewannen beim TuS Binzen in einem spektakulären Match mit 5:3. Die dritte Partie gegen den Freiburger FC wurde wegen der vom FFC angezettelten Ausschreitungen abgesetzt.

Auch beim FC Bad Bellingen ist die Form aufsteigend. Dem Sieg beim FC Waldkirch folgten die beiden Unentschieden gegen das Spitzenteam Spvgg. Gundelfingen/Wildtal und jüngst gegen den SV Mundingen.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften allerdings sieben Plätze. Der FSV ist Vierter und der Gastgeber am Samstag Elfter. Deshalb muss wohl der Gast aus der Löwenstadt mit der Favoritenrolle leben. Dennoch gibt sich Robert Riede aus dem FCBB-Trainergespann optimistisch: „Wir haben ein Heimspiel und rechnen uns deshalb den einen oder anderen Punkt aus.“ Den Respekt vor dem Gegner will er allerdings nicht verhehlen: „Rheinfelden ist eine richtig gute Mannschaft. Da können wir nur bestehen, wenn wir in diesem Spiel alles reinwerfen.“

FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna kann den Derby-Gegner ob seiner bisherigen Achterbahnfahrt in der Saison nicht so richtig einschätzen: „Allerdings will er die Bad Bellinger nicht unterschätzen: „Sie hatten einen Super-Start, haben dann nachgelassen und sind nun wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das wird für uns eine Herausforderung werden.

Nicht in den Kram gepasst hat Da Rugna die Absetzung der Heimpartie gegen den Freiburger FC. „Wir hätten gerne gespielt, um im Rhythmus zu bleiben, haben aber die Maßnahme des Verbandes akzeptiert.“ Allerdings rechnet der FSV-Vorsitzende nicht damit, dass Rheinfelden die drei Punkte zugesprochen werden. Eher erwartet er, dass die Partie nach der Winterpause nachgeholt wird.

Während der FSV Rheinfelden wohl komplett antreten kann, fällt auf Bad Bellinger Seite Leonardo Komljenovic definitiv aus.