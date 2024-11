1 Harthausens Torhüter Timo Reinhardt musste gleich drei Mal hinter sich greifen. Foto: Eibner-Pressefoto/Ralph Kunze/Eibner-Pressefoto/Ralph Kunze

Die Scher-Kicker ziehen gegen den SV Seedorf mit 0:3 (0:0) den Kürzeren.









Link kopiert



Die Zuschauer erlebten eine über weite Strecken ausgeglichene erste Halbzeit, in der die Gäste einen Lattentreffer und der TSV ein gute Chance von Matthias Endriß verzeichneten. So ging es torlos in die Pause.