Fußball Landesliga III: Frommern vergisst die Belohnung

1 Wieder keine Punkte gab es für Frommern. In der Schlussphase kassierte der TSV gegen Croatia Reutlingen das 1:2. Foto: Kara

Der Aufsteiger muss nach dem 1:2 (0:1) gegen Croatia Reutlingen weiter auf Punkte warten.









Link kopiert



„Ich glaube, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft; das zweite Mal schon in dieser Saison. Aber in den entscheidenden Situationen treffen wir oft noch nicht die richtigen Entscheidungen, und vielleicht spielen wir dann auch einmal zu wenig Foul. Du kannst dir dann auch nichts davon kaufen, dass du zwei gute Spiele machst und dann trotzdem noch mit null Punkten da stehst.“ So lautete das Resümee von Frommerns Trainer Jan Dehner nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Croatia Reutlingen.