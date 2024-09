Fußball Landesliga III: Das Dehner-Team belohnt sich nicht: Frommern bleibt ohne Punkte

1 Den ersten Saisonsieg erkämpfte sich der TSV Straßberg im Lokalschlager gegen den FC 07 Albstadt. Foto: Kara

Drei der vier Zollern-Landesligisten haben ihre ersten Siege auf dem Konto; nur einer fehlt noch.









Ausgerechnet im Flutlichtderby am Freitagabend gegen den FC 07 Albstadt hat sich der TSV Straßberg mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg die ersten Punkte in der noch jungen Saison gesichert. Neuzugang Alexej Storm nutzte eine Hereingabe von Lennart Kelm per Kopf zur frühen 1:0-Führung (16.), und in Durchgang zwei nutzte dann der eingewechselte Brian Bischoff einen zu kurzen Rückpass von Samed Güngörs zu Albstadts Keeper Chris Leitenberger, um mit dem 2:0 (82.) für die Vorentscheidung zu sorgen. Albstadt kam noch zum 2:1-Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Denis Banda (90.+8) – danach war aber gleich Schluss.