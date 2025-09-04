Fußball-Landesliga: Homeoffice für Da Rugna?

m Mittelpunkt des Fußball-Interesses im Hochrhein-Bezirk steht am Samstag ab 16.15 Uhr das Landesliga-Duell zwischen Gastgeber FSV Rheinfelden und dem SV Weil.
RHEINFELDEN. „Wir haben seit mehr als zehn Jahren kein Pflichtspiel mehr gewonnen“, ist für den FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna der SV Weil, ein Angstgegner. Doch ganz so schlimm ist es nicht. Der FSV Rheinfelden hat die Blauen 2022 mit 3:1 bezwungen. Davor und danach hagelte es jedoch aus Rheinfelder Sicht Negativ- erlebnisse. So auch in der vergangenen Saison, als die Weiler beide Derbys zu ihren Gunsten entschieden. Besonders schmerzhaft war für den FSV Rheinfelden im Mai dieses Jahres die 1:5-Schlappe.