Fußball-Landesliga: Henry Reif rückt beim FV Lörrach-Brombach auf

1 Antonio Ratto (rechts), Sportlicher Leiter des FVLB, begrüßt Henry Reif im Aktivbereich. Foto: zVg/FVLB Henry Reif aus der U19-Mannschaft wird in den Aktivbereich des FV Lörrach-Brombach integriert.







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Henry Reif aus der U19-Mannschaft wird in den Aktivbereich des FV Lörrach-Brombach integriert. Mit Reif wechselt ein talentierter starker Innenverteidiger aus der U19 in den Aktivbereich. Der 19-jährige gab bereits vor einem Jahr beim Spiel gegen den TUS Binzen seinen Einstand in der ersten Mannschaft und war im Junioren-Verbandsligateam der U19 ein Leistungsträger. Aufgrund seines Studiums mit entsprechenden Abwesenheitszeiten wird Henry in Absprache mit Sportchef Antonio Ratto voraussichtlich überwiegend in der U23 (Kreisliga A) zum Einsatz kommen.