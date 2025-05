SV Seedorf – TSV Harthausen/Scher 1:2 (0:0). Der erste Durchgang verlief relativ ausgeglichen, so Akin Aktepe, Trainer des TSV Harthausen/Scher, der sogar ein leichtes Plus seiner Mannschaft bei den Möglichkeiten sah.

Für SVS-Coach Emanuele Ingrao war es eine unnötige Niederlage, da es eine Mannschaft nicht verstand, aus etlichen Hochkarätern Kapital zu schlagen. Und einmal mehr bei den Gegentoren nach Standards sich Unkonzentriertheiten leistete. Der SV Seedorf tat sich schwer, um Lücken in der Gästeabwehr zu finden, so dass einige gute Offensivaktionen nicht sauber zu Ende gespielt wurden.

Stammkeeper Karcher fällt aus

Da sich Stammkeeper Moritz Karcher im Abschlusstraining wohl eine Bänderverletzung zuzog, rückte der junge Jonathan Zimer in den Kasten.

Besser aus der Halbzeitpause kam der TSV Harthausen. Nach einem Freistoß von Matthias Endriß war Tim Abt zur Stelle und traf zur 1:0-Führung der Gäste. Nun erhöhte der SV Seedorf die Schlagzahl, machte ordentlich Druck. Verdient daher, als Timmy Haag nach gut einer Stunde der Ausgleich zum 1:1 gelang. In einigen Situationen hatten die Gäste viel Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Mario Grimmeißen scheiterte am Innenpfosten des TSV-Tores, Frieder Mauch spielte Grimmeißen hervorragend frei, der am starken TSV-Torwart scheiterte. Schon vor dem 0:1 hätte David Seiferling für die Seedorfer Führung sorgen können, doch sein Treffer fand wegen Abseits keine Anerkennung.

SV Seedorf und die Standards

Kurios die Entstehung des erneuten Rückstands der Gastgeber. Dass der SV Seedorf nach Standards anfällig ist, bestätigte sich in der 76. Minute einmal mehr. In Folge einer Ecke des TSV Harthausen nutzte Matthias Endriß eine unübersichtliche Situation im Strafraum der Gastgeber und brachte die Gäste beim 2:1 erneut in Front, wobei der SV Seedorf vergeblich auf Abseits spekulierte.

Rote Karte für Harry Föll

In der Schlussphase drängte der SV Seedorf, wollte zumindest ein Unentschieden. TSV-Torhüter Timo Reinhardt vereitelte dabei eine große Chance der Gastgeber. Dem SVS lief die Zeit davon und so kam auch etwas Hektik auf. In deren Folge sah Harry Föll die Rote Karte, was für Trainer Ingrao nicht nachvollziehbar war. Auch TSV-Coach Aktepe fand die Entscheidung zu hart.

Trainerstimmen

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): „Dieses Spiel dürfen wir nie verlieren. Wir haben brutal gedrückt, vor allem nach dem 1:1 viele Chancen. Aber so ist es im Fußball, wenn man die nicht nutzt und bei den entscheidenden Aktionen vor den Gegentoren nicht hellwach ist.“

Akin Aktepe (TSV Harthausen/Scher): „Das sind natürlich drei sehr wichtige Punkte für uns in unserer Situation. Aus dem Spiel heraus ist Seedorf sehr gut strukturiert. Wir wussten aber, dass Seedorf bei Standards anfällig ist, das konnten wir ausnutzen.“

SV Seedorf: Jonathan Zimer – Marvin Roth, Marco Lenz (76. Lasse Lamprecht), Yannik Scheck, David Benne (58. Jannis Roth), Mario Grimmeißen, Timmy Haag (86. Janik Staiger), Harry Föll, Frieder Mauch, Linus Haag, David Seiferling.

TSV Harthausen/Scher: Timo Reinhardt – Fabian Maier (32. Liam Allseits), Lukas Maier (64. Tunay Balci), Thomas Rösch, Sebastian Dahlke, Tim Abt (69. Maximilian Czopiak), Philip Koch, Tobias Gratz, Finn Locher (90.+1 Steffen Erbe), Alessio Lonis, Matthias Endriß.

Tore: 0:1 (49. Tim Abt), 1:1 (62.) Timmy Haag, 1:2 (76.) Matthias Endriß.

Schiedsrichter: Mirko Borjanovic; Gelbe Karten: 1/4. Rote Karte: Harry Föll (90.+1/SV Seedorf). Zuschauer: 170.