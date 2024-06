1 Emanuele Ingrao, der neue Trainer des SV Seedorf. Foto: Fritz Rudolf

Erste Trainingseinheiten unter dem neuen Trainer Emanuele Ingrao absolviert.









. Die erste Übungseinheit unter seinem neuen Trainer Emanuele Ingrao stand beim SV Seedorf am Montagabend an. Dabei wurden auch einige der Neuzugänge vorgestellt. Mit Harut Arutunjan ist es dem Landesligisten gelungen, einen Hochkaräter nach Seedorf zu holen. Bereits in seiner Tätigkeit beim FC Holzhausen arbeiteten Emanuele Ingrao und Arutunjan zusammen.