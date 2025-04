SV Seedorf – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Da muss bei der Mannschaft von SVS-Trainer Emanuele Ingrao alles passen, wenn auch nur ein Punkt in Seedorf bleiben soll.

„Natürlich würden wir uns ein Ergebnis wie in der Vorrunde wünschen, aber dafür muss dann alles passen“, erinnert Ingrao an die Vorrundenpartie in Nagold, als der SV Seedorf mit einer beeindruckenden wie leidenschaftlichen Leistung mit 1:0 für einen Coup sorgte. Schon deshalb wird der Gast aus dem Kreis Calw auf Revanche aus sein. Zuversichtlich stimmt ihn, dass im Training am Dienstag alle Spieler teilnehmen konnten, ihm somit am Samstag der komplette Kader zur Verfügung steht, was auch für die entsprechenden Alternativen sorgt..

Nur sechs Punkte in Rückrunde

So sehr der SV Seedorf in der Hinserie überraschte, bislang läuft es in der Rückrunde nicht optimal. Nur sechs Zähler wurden verbucht, aus den vergangenen fünf Spielen gelang lediglich ein Sieg, das 2:0 im Derby gegen den SV Zimmern. Den positiven Effekt konnte der SV Seedorf nicht mit in die nächsten Spiele nehmen. Trotz der Ergebniskrise der vergangenen Wochen, die auf viele äußeren Faktoren zurückzuführen sei, sieht der SVS-Coach auch viele positive Aspekte. „Der SV Seedorf lebt, die Jungs arbeiten gut“, betont Emanuele Ingrao.

VfL Nagold ein Top-Kandidat

Den VfL Nagold stuft Ingrao als einen Top-Kandidaten um den Aufstieg ein. „Da müssen wir hochkonzentriert sein, unsere Hausaufgaben machen.“ Verbesserungswürdig sieht der Trainer des SV Seedorf, „dass wir bei der Chancenverwertung effektiver werden.“ In Albstadt hatte der SVS einige Hochkaräter, hätte man die Niederlage vermeiden können.

Der VfL Nagold holte in der Rückserie die nahezu optimale Ausbeute mit 19 Punkten aus sieben Partien. Die Mannschaft von Trainer Marcel Schuon ist ungeschlagen und vor allem defensiv sehr stark.

Gästeabwehr auch anfällig

Allerdings wurde beim 4:4 gegen den VfB Bösingen auch aufgedeckt, dass die Abwehr zu knacken ist. In der entscheidenden Phase der Saison liefert sich der VfL einen Zweikampf mit der SG Empfingen um Rang zwei. Da man zwei Zähler im Rückstand ist, dürfen sich die Gäste vorerst keinen Ausrutscher erlauben, was die Aufgabe für den SV Seedorf zusätzlich erschwert.

Das Polster zur Abstiegszone ist zwar etwas dünner geworden für den SV Seedorf, dennoch kein Anlass, um in Hektik zu verfallen. Der größere Druck liegt sicher aufseiten des VfL Nagold. Wenn es gelingt, zumindest ein Remis zu erreichen, würde dies dem Konto der Gastgeber gut tun.