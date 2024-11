Fußball-Landesliga: Gegner liegt dem VfL Nagold gar nicht

1 Jeremie Arlt fehlt dem VfL Nagold in Zimmern. Foto: Kraushaar

Mit dem SV Zimmern wartet auf den VfL Nagold eine schwere Aufgabe zum Rückrundenstart.









Link kopiert



SV Zimmern – VfL Nagold (Samstag, 14.30 Uhr). Die erste Auswärtsniederlage bei der SG Empfingen (1:4) ist noch im Hinterkopf und im Training noch nicht völlig aufgearbeitet, da steht dem VfL Nagold in der Fußball-Landesliga schon die nächste hohe Hürde ins Haus. Denn: Der SV Zimmern ist extrem schwer zu bespielen. Das erste Saisonspiel unter VfL-Trainer Marcel Schuon war mit 0:3 völlig daneben gegangen. „Wir müssen das in Zimmern besser machen und werden wieder angreifen“, erwartete Schuon noch auf dem Kunstrasen in Empfingen eine entsprechende Reaktion.