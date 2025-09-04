Fußball-Landesliga: FVLB gastiert früh beim Geheimfavorit
1
Julian Rümmele ist in dieser Woche noch keine Option beim FVLB. Foto: Daniel Hengst

Der FV Lörrach-Brombach muss am Sonntag (11 Uhr) in der Früh bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal antreten.

„Das Spiel ist am Sonntag um 11, aber das ist für uns kein Thema“, räumte FVLB-Übungsleiter Thorsten Szesniak die ungewohnt frühe Anstoßzeit souverän aus dem Weg. Die Spielvereinigung Gundelfingen/Wildtal hat sich aber nicht bloß ob der frühen Heimspiele einen Namen in der Landesliga gemacht. Nach drei Partien führen die Breisgauer die Tabelle mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 12:5 an.

 

„Dass die Gundelfinger da oben stehen, ist für mich keine große Überraschung, wenn man die Vorbereitung verfolgt hat und gesehen hat wer zum Team dazugestoßen ist“, so der Chefcoach weiter. Die Grüttkicker wollen derweil nach der vielversprechenden Leistung gegen den FC Waldkirch (5:1) weiterhin in der Spur bleiben und den Gastgebern den ersten Punktverlust der noch jungen Spielzeit zufügen. Noch keine Option für dieses Unterfangen sind Julian Rümmele und Mirco Böhler.

„Julian hat zwar schon wieder voll mittrainiert, ist allerdings noch keine Option für den Kader. Mirco hat derweil noch komplettes Sportverbot“, informiert Szesniak abschließend.

 