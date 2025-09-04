Fußball-Landesliga: FVLB gastiert früh beim Geheimfavorit

Der FV Lörrach-Brombach muss am Sonntag (11 Uhr) in der Früh bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal antreten.
„Das Spiel ist am Sonntag um 11, aber das ist für uns kein Thema“, räumte FVLB-Übungsleiter Thorsten Szesniak die ungewohnt frühe Anstoßzeit souverän aus dem Weg. Die Spielvereinigung Gundelfingen/Wildtal hat sich aber nicht bloß ob der frühen Heimspiele einen Namen in der Landesliga gemacht. Nach drei Partien führen die Breisgauer die Tabelle mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 12:5 an.