Fußball-Landesliga: FVLB gastiert früh beim Geheimfavorit

„Dass die Gundelfinger da oben stehen, ist für mich keine große Überraschung, wenn man die Vorbereitung verfolgt hat und gesehen hat wer zum Team dazugestoßen ist“, so der Chefcoach weiter. Die Grüttkicker wollen derweil nach der vielversprechenden Leistung gegen den FC Waldkirch (5:1) weiterhin in der Spur bleiben und den Gastgebern den ersten Punktverlust der noch jungen Spielzeit zufügen. Noch keine Option für dieses Unterfangen sind Julian Rümmele und Mirco Böhler.