1 FVLB-Trainer Thorsten Szesniak ist optimistisch. Foto: Marvin Nicklas Mit vier Punkten hat der FV Lörrach-Brombach nach der Winterpause ganz ordentlich abgeschnitten.







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Mit vier Punkten hat der FV Lörrach-Brombach nach der Winterpause ganz ordentlich abgeschnitten. „Die Mannschaft bewies nach dem späten Ausgleich im Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Wyhl Moral. „Die zweite Halbzeit hat mit gefallen, wie sich die Jungs gegen die Niederlage gestemmt haben. Das macht mir Mut für die Aufgabe am Sonntag beim SV Mundingen“, betont Trainer Thorsten Szesniak, der sein mehrjähriges Engagement beim FVLB im Sommer beenden wird. Die Lerchenstädter hätten gegen die Nummer eins der Liga als Sieger vom Platz gehen müssen. Dass daraus nichts wurde, war einmal mehr der Abschlussschwäche geschuldet. Sollte der FVLB vor dem gegnerischen Tor effektiver abschließen, ist ihm auch in Mundingen eine Menge zuzutrauen.