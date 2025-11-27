Fußball-Landesliga: FV Lörrach-Brombach fordert Krisenclub FFC

Nach einer zweiwöchigen Zwangspause kehrt der Freiburger FC in den Landesliga-Spielbetrieb zurück. Der FV Lörrach-Brombach will die Rückkehr der Hausherren schwer gestalten.
Es war viel Trubel, der in den vergangenen Tagen und Wochen um den Freiburger FC herrschte. Die zwei Spielabsagen gegen den FSV Rheinfelden und den FC Tiengen 08, die den Breisgauern nach Übergriffen eines FFC-Vorstandsmitglieds gegen einen jungen Schiedsrichter sowie dessen Schiedsrichter-Beobachter auferlegt worden waren, sorgten über die Bezirke Hochrhein und Freiburg hinaus für Aufsehen.