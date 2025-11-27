Fußball-Landesliga: FV Lörrach-Brombach fordert Krisenclub FFC

Nach einer zweiwöchigen Zwangspause kehrt der Freiburger FC in den Landesliga-Spielbetrieb zurück. Der FV Lörrach-Brombach will die Rückkehr der Hausherren schwer gestalten.

Es war viel Trubel, der in den vergangenen Tagen und Wochen um den Freiburger FC herrschte. Die zwei Spielabsagen gegen den FSV Rheinfelden und den FC Tiengen 08, die den Breisgauern nach Übergriffen eines FFC-Vorstandsmitglieds gegen einen jungen Schiedsrichter sowie dessen Schiedsrichter-Beobachter auferlegt worden waren, sorgten über die Bezirke Hochrhein und Freiburg hinaus für Aufsehen.

Nach nun zwei Wochen ohne Spielbetrieb soll beim Stadtclub wieder Normalität einkehren. Zum ersten Pflichtspiel nach der Sperre und dem großen Aufruhr gastiert der FV Lörrach-Brombach im Dietenbach-Sportpark.

FVLB will den Fokus auf sich selbst legen

Die Pflichtspielpause, die den Freiburgern aufgetragen wurde, sieht FVLB-Coach Thorsten Szesniak weder als Vorteil noch als Nachteil für seine Mannschaft: „Für uns macht diese Pause des Gegners keinen Unterschied. Inwieweit es für sie einen Unterschied macht, kann ich nicht beurteilen. Natürlich könnte man sagen, dass ihnen auf der einen Seite nun die Wettkampfpraxis etwas abhanden gekommen ist, auf der anderen Seite sind sie durch diese Pause jetzt frischer.“

Klar ist, dass sich am Samstag zwei technisch hoch veranlagte Mannschaften begegnen werden. Passend dazu liegen der FVLB und der FFC auch in der Tabelle mit 22 Punkten auf den Rängen sechs und sieben.

Binkert und Hinrichsen fehlen weiterhin

„Wir wissen um die Qualität des Freiburger FC. Wenn sie ins Tempo kommen, wird es schwierig. Das haben wir bereits im Hinspiel (2:2) gesehen“, so Szesniak weiter.

Schmerzlich vermisst werden bei den Grüttkickern derweil weiterhin die beiden Schlüsselspieler Johannes Binkert und Robin Hinrichsen. Während Letzterer bereits individuell trainieren konnte, steht Johannes Binkert mit Achillessehnenproblemen am Wochenende definitiv nicht zur Verfügung.

Dennoch sollte beim FVLB für das Gastspiel in Freiburg ausreichend offensive Qualität vorhanden sein, um dem FFC die Rückkehr zu erschweren.