1 Laurenziu Biemel (rechts, daneben Nico Gaiser) könnte der entscheidende Mann im Aufstiegsrennen für den VfL Nagold werden. Foto: Albert M. Kraushaar Nach der 0:1-Niederlage gegen den Meister und Aufsteiger aus Rottenburg muss der VfL Nagold seine Partie in Tuttlingen gewinnen, ehe es zum High-Noon-Duell gegen die SG Empfingen kommt.







Link kopiert



Die Chancen, den FC Rottenburg noch vom Weg zur Meisterschaft in der Landesliga Staffel 3 abzubringen, standen schlecht, dennoch tat der Jubel des Aufsteigers vielen VfL-Fans unter den gut 400 Zuschauern in Nagold weh – auch weil der VfL locker selbst die Hand an den Titel hätte legen können.