1 Freuen sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, von links: Joachim Sperker (Vorstand Sport), Anton Weis (Trainer), Ylber Lokaj (Co.-Trainer) und Stephan Leipert (Sportlicher Leiter) Foto: Diego Nützi Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden hat in Sachen Trainerteam Nägel mit Köpfen gemacht.







Link kopiert



Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden setzt auf Konstanz. Jüngst ging Cheftrainer Anton Weis mit seinem Team an Bord. Die Verantwortlichen Joachim Sperker und Stephan Leipert (beide Sportliche Leitung) haben sich mit Anton Weis als Cheftrainer der ersten Mannschaft darauf geeinigt, auch in der Saison 2026/2027 zusammenzuarbeiten. Ylber Lokaj, der aktuell die Ausbildung zur Trainer-B-Lizenz macht, wird ab sofort als spielender Co.-Trainer auch in der nächsten Saison fungieren.