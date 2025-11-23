Fußball-Landesliga: FSV hält mit der Spitzengruppe Schritt

Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden siegt im Derby gegen den FC Bad Bellingen im Rheinstadion mit 2:0.
Dass die Situation sich im hinteren Drittel der Landesliga-Tabelle in der Spielzeit deutlich anders zuträgt als noch im vergangenen Jahr, bekommt aktuell der FC Bad Bellingen zu spüren. Während die Kurstädter zum Ende der Hinrunde 2024/2025 lediglich elf Punkte auf dem Konto hatten, aber dennoch auf Nichtabstiegsrang zwölf standen, reichen der Mannschaft von Marvin und Robert Riede aktuell ganze 18 Zähler nur für den ersten Abstiegsrang 13.