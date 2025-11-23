Fußball-Landesliga: FSV hält mit der Spitzengruppe Schritt

Dass die Situation sich im hinteren Drittel der Landesliga-Tabelle in der Spielzeit deutlich anders zuträgt als noch im vergangenen Jahr, bekommt aktuell der FC Bad Bellingen zu spüren. Während die Kurstädter zum Ende der Hinrunde 2024/2025 lediglich elf Punkte auf dem Konto hatten, aber dennoch auf Nichtabstiegsrang zwölf standen, reichen der Mannschaft von Marvin und Robert Riede aktuell ganze 18 Zähler nur für den ersten Abstiegsrang 13.

Dabei sah es für die Gastgeber im Hochrhein-Derby mit dem FSV Rheinfelden über weite Strecken gar nicht schlecht aus. So war es Tim Schillinger, der für den ersten großen Aufreger der Partie sorgte.

Nach einem Rheinfelder Handspiel zeigte Referee Dominik Schmidt auf den Elfmeterpunkt. FCBB-Kapitän ließ die große Möglichkeit auf die Führung aber ungenutzt und jagte die Kugel über das Gehäuse von Steven Oberle.

„Wir waren sehr gut im Spiel und hatten viele Chancen. Heute hätten wir aber, glaube ich, noch fünf Stunden weiterspielen können und es wäre kein Ball reingegangen“, bedauerte FCBB-Sportchef Kai Schillinger nach Spielende.

So war es kurz vor dem Seitenwechsel Vincent Kittel, der die Gäste im Rheinstadion mit 1:0 in Führung brachte (42.). „Auch in der zweiten Halbzeit war die Partie zu Beginn sehr hektisch“, ließ FSV-Coach Anton Weis wissen. Dennoch verlor seine Mannschaft nicht den Faden und kam zehn Minuten vor dem Abpfiff dank eines Geniestreichs zum Auswärtserfolg. Offensivstratege Almin Mislimovic zirkelte einen Freistoß aus halbrechter Position direkt in den Knick und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (80.).

Während die Löwenstädter mit nun 28 Punkten und einem Spiel in der Hinterhand in Schlagdistanz zur Spitzengruppe stehen, müssen sich die Bad Bellinger zum Abschluss der Hinrunde mit Tabellenplatz 13 der Landesliga begnügen.