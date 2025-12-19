Fußball-Landesliga: Frust und Freude in der Landesliga

Während Weil und Rheinfelden an der Spitze mitkämpfen, stehen der TuS Binzen, der FV Lörrach-Brombach, der FC Bad Bellingen und der FC Wittlingen in der unteren Tabellenhälfte.
Es war für die lokalen Landesliga-Clubs durchaus eine intensive Hinrunde. In unserem Rückblick auf die Hinrunde ziehen die Cheftrainer eine Zwischenbilanz. Während der SV Weil und der FSV Rheinfelden durchaus zufrieden auf eine gelungene Rückserie blicken, gibt es bei den weiteren Hochrhein-Vertretern durchaus etwas Frust.