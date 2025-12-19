Fußball-Landesliga: Frust und Freude in der Landesliga

Während Weil und Rheinfelden an der Spitze mitkämpfen, stehen der TuS Binzen, der FV Lörrach-Brombach, der FC Bad Bellingen und der FC Wittlingen in der unteren Tabellenhälfte.

Es war für die lokalen Landesliga-Clubs durchaus eine intensive Hinrunde. In unserem Rückblick auf die Hinrunde ziehen die Cheftrainer eine Zwischenbilanz. Während der SV Weil und der FSV Rheinfelden durchaus zufrieden auf eine gelungene Rückserie blicken, gibt es bei den weiteren Hochrhein-Vertretern durchaus etwas Frust.

SV Weil

Die Qualität der Nonnenholzkicker war auch in den vergangenen Spielzeiten unbestritten. Dennoch verpassten die Weiler es meist, sich in der Hinrunde eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Das hat sich in dieser Saison definitiv geändert. 34 Punkte bedeuten nach 17 Spieltagen Platz drei und direkten Kontakt zum Relegationsrang zwei. „Unser Sieg gegen Emmendingen (2:1) war sehr wichtig, da haben wir den Bock umgestoßen“, so Cheftrainer Andreas Schepperle.

Einziges Manko für seine Mannschaft: die Derbys. Gegen den FC Wittlingen (2:3) und den FV Lörrach-Brombach (1:4) gab es empfindliche Niederlagen, gegen den TuS Binzen reichte es nur zum 1:1-Remis. Bleibt der SV Weil weiterhin so konstant, muss mit den Blau-Weißen im Aufstiegsrennen definitiv zu rechnen sein. „Wir sind im Kollektiv besser geworden. Alle Mannschaftsteile harmonieren besser.“

FSV Rheinfelden

Auf Platz vier (31 Punkte) ist der FSV Rheinfelden dem SV Weil dicht auf den Fersen und kann mit einem Erfolg im Nachholspiel gegen den Freiburger FC sogar an den Grenzstädtern vorbeiziehen. „Wir sind ergebnistechnisch endlich mal konstant, was dann auch ein Grund für unsere gute Platzierung ist“, so FSV-Chefcoach Anton Weis, der besonders seine Auswechselspieler hervorhebt.

Im Defensivbereich möchte der Übungsleiter verbessertes Agieren nach hinten sowie konsequenteres Verteidigen sehen. Mit der gelungenen Hinrunde darf man in der Löwenstadt aber dennoch zufrieden sein.

TuS Binzen

25 Punkte, Platz neun – der TuS Binzen ist auch in seiner zweiten Landesliga-Saison nach 17 Spielen im Soll. Nach dem Trainerwechsel vor der Spielzeit 2025/26 bedurfte es zwischen Mannschaft und Neu-Trainer Manuel Schwarz einer gewissen Eingewöhnungszeit. Denn: Schwarz hat eine komplett andere Spielphilosophie als seine Vorgänger. Statt Ballbesitz und offensives Pressing setzt er aus einer kompakten Defensive im Spiel nach vorne nach Ballgewinn auf ein schnelles Umschaltspiel. „Das hat ein bisschen gedauert, bis sich die Mannschaft und der Trainer aufeinander eingestellt haben. Mitte der Vorrunde haben wir uns dann gefunden und spielten in Folge erfolgreichen Fußball.“

Mit dazu beigetragen hat natürlich auch die Verpflichtung von Offensivmann Max Chrobok, der voll eingeschlagen hat. Sorge bereitet Schwarz allerdings noch die Defensive. 32 Gegentore sprechen da eine deutliche Sprache. „Ich hoffe, dass wir uns da nach der Winterpause steigern werden und von Verletzungen verschont bleiben“, sieht Manuel Schwarz optimistisch in die Zukunft.

Nils Mayer traf in der laufenden Saison bereits 15 Mal für den TuS Binzen. Foto: Uli Nodler

FV Lörrach-Brombach

Den Gang in die Winterpause der vergangenen Saison traten die Grüttkicker als Teil der Spitzengruppe und Verfolger des späteren Meisters FC Wolfenweiler-Schallstadt an. Ein Jahr später sieht alles anders aus. 22 Punkte aus 17 Spielen bedeuten Rang zehn für die hochgehandelte Mannschaft von Thorsten Szesniak. Damit blieb der FVLB nach 17 Partien deutlich hinter den Erwartungen zurück.

„Wir haben was die Aggressivität angeht Luft nach oben. Uns gelingt es, gegen Mannschaften die mit einfachen Mitteln agieren, nicht immer uns durchzusetzen“, so Szesniak. In seinem Kader hebt der Chefcoach Innenverteidiger Jonah Trefzer nach der Hinrunde hervor. „Er ist in dieser Hinrunde zu einem gestandenen Innenverteidiger geworden.“

Thorsten Szesniak und der FVLB kommen nicht in die Gänge. Foto: Andrii Lukatskyi

FC Bad Bellingen

Auf die erste Hinrunde in der Vereinsgeschichte dürften die Verantwortlichen des FC Bad Bellingen, der vor der Saison aus einer Fusion des VfR Bad Bellingen mit der Spielvereinigung Rheinweiler entstand, mit gemischten Gefühlen zurückblicken.

Auf einen überragenden Saisonstart (vier Spiele, zehn Punkte) folgte im Rheinstadion vorerst Ernüchterung.

Nach sechs Niederlagen aus den folgenden sieben Spielen, geprägt von einigen internen Unruhen, riss die Mannschaft von Marvin und Robert Riede ab November aber erneut das Ruder herum und setzte sich am FSV RW Stegen vorbei auf Rang zwölf. Auch im vergangenen Jahr stand zum selben Zeitpunkt Platz zwölf für den damaligen VfR Bad Bellingen (17 Punkte). Für die Rückrunde scheint der FCBB gerüstet: Vier Neuzugänge, ein neuer Co-Trainer und die Zusage des kompletten Kaders stimmen die Verantwortlichen durchaus positiv.

FC Wittlingen

Die erste Hälfte der Landesliga-Saison ordnet Cheftrainer Gerhard Sauer als „intensive Lernphase“ ein. Nachdem kurzfristigen Rücktritt von Fabio Muto hatte der 36-Jährige den Aufsteiger kurz vor Beginn der Vorbereitung übernommen. „Uns hat manchmal die nötige Kraft und die Breite im Kader gefehlt, um die verdienten Punkte über die Zeit zu bringen“, so Sauer. Aus dem dünnen Kader hebt Sauer jene hervor, die stets in Trainings und Spielen dabei waren. „Viele Jungs haben trotz Schmerzen in den Spielen auf die Zähne gebissen. Das ist in unserer Situation alles andere als selbstverständlich.“

Auch für die Wittlinger Reserve spart Sauer nicht mit Lob: „Die Akteure aus der „Zweiten“ haben sich fast nahtlos eingefügt. Das unterstreicht die hervorragende Arbeit unserer Reserve.“ Fünf Punkte bedeuten nach 16 Spielen dennoch den vorletzten Tabellenplatz. Zur Rückrunde soll die Rückkehr der Langzeitverletzten der Schlüssel zum Erfolg sein.