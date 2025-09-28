Fußball-Landesliga: FC Bad Bellingen zahlt Lehrgeld in Stegen
Marvin Tröndlin und der FCBB unterliegen mit 0:4 beim FSV Stegen. Foto: Uli Nodler

In der Fußball-Landesliga erleidet der FC Bad Bellingen eine überraschend deutliche 0:4-Niederlage.

„Das war heute ein kollektives Versagen“, ärgerte sich FCBB-Sportchef Kai Schillinger nach dem Schlusspfiff über die 0:4-Niederlage beim FSV RW Stegen. Schon zur Pause waren die Kurstädter nach individuellen Fehlern in der eigenen Abwehrreihe mit 0:2 in Rückstand geraten. Seyyid Acar hatte die Hausherren in Minute 27 per Strafstoß mit 1:0 in Führung gebracht. Daniel Spiegelhalter ließ eine knappe Viertelstunde später das 2:0 für den FSV folgen (40.).

 

Nachdem der FCBB in Folge des Rückstandes dann den offensiven Druck erhöhten, schlugen die Stegener in Minute 68 und 88 noch zweimal zu und stellten auf 4:0. Bezeichnend für den Bad Bellinger Nachmittag war, das der erste Schuss aufs Tor der Gastgeber in Spielminute 80 erfolgte. „Das Schöne am Fußball ist, dass wir es nächste Woche schon wieder besser machen können“, so Kai Schillinger im Hinblick auf das Duell mit dem FC Wittlingen.

 