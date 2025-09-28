Fußball-Landesliga: FC Bad Bellingen zahlt Lehrgeld in Stegen

In der Fußball-Landesliga erleidet der FC Bad Bellingen eine überraschend deutliche 0:4-Niederlage.
„Das war heute ein kollektives Versagen“, ärgerte sich FCBB-Sportchef Kai Schillinger nach dem Schlusspfiff über die 0:4-Niederlage beim FSV RW Stegen. Schon zur Pause waren die Kurstädter nach individuellen Fehlern in der eigenen Abwehrreihe mit 0:2 in Rückstand geraten. Seyyid Acar hatte die Hausherren in Minute 27 per Strafstoß mit 1:0 in Führung gebracht. Daniel Spiegelhalter ließ eine knappe Viertelstunde später das 2:0 für den FSV folgen (40.).