Fußball-Landesliga: FC Bad Bellingen zahlt Lehrgeld in Stegen

Nachdem der FCBB in Folge des Rückstandes dann den offensiven Druck erhöhten, schlugen die Stegener in Minute 68 und 88 noch zweimal zu und stellten auf 4:0. Bezeichnend für den Bad Bellinger Nachmittag war, das der erste Schuss aufs Tor der Gastgeber in Spielminute 80 erfolgte. „Das Schöne am Fußball ist, dass wir es nächste Woche schon wieder besser machen können“, so Kai Schillinger im Hinblick auf das Duell mit dem FC Wittlingen.