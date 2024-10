Fußball-Landesliga: Druck beim VfL Nagold nimmt zu

1 VfL-Torhüter Kristiano Kiraly steht vor seinem dritten Landesliga-Einsatz in Folge. Foto: Kraushaar

Das Auswärtsspiel des VfL Nagold gegen den BSV Schwenningen steht unter ähnlich schlechten Vorzeichen wie gegen den VfB Bösingen. Trainer Marcel Schuon sieht Parallelen, fällt aber nicht in Panik.









Link kopiert



BSV Schwenningen – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga in Schwenningen: Was einmal als klare Sache zugunsten des VfL Nagold angedacht war, hat sich nach seiner Heimniederlage gegen den SV Seedorf zu einem echten Verfolger-Duell entwickelt. Die Schwenninger stehen mit 16 Punkte auf Rang vier – eine Platzierung, die eigentlich der Anspruch des VfL Nagold ist. Der hinkt mit 15 Punkten auf Rang sechs aktuell den Erwartungen hinterher.